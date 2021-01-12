Заемщики ломбардов могут погашать кредиты онлайн

12-01-2021, 04:58

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Глава Национальной лиги ломбардов Казахстана Роберт Абзалилов рассказал, кто может рассчитывать на отсрочку платежей

Из-за ужесточения правил карантина в некоторых городах Казахстана ломбарды были вынуждены приостановить свою деятельность. На компании обрушился шквал звонков от недовольных клиентов, многие хотели забрать заложенное имущество. «Но заемщикам не стоит беспокоиться!» — заявил глава Ассоциации «Национальная лига ломбардов Казахстана» Роберт Абзалилов. В беседе с корреспондентом центра деловой информации Kapital.kz он рассказал, кто может рассчитывать на отсрочку платежей, как погашать займы онлайн, на какие меры поддержки от государства рассчитывают ломбарды и с какими трудностями сталкиваются владельцы этого бизнеса.

— Все предприятия столицы, Алматы с 30 марта до 13 апреля приостановили работу. Ожидали ли вы, что после введения карантина будут закрыты и ломбарды, банки, МФО?

— Мы не ожидали, что ситуация будет так развиваться. Участковые и сотрудники акимата столицы еще до того, как было поручено 26 марта приостановить работу ломбардов, рекомендовали закрыться. И уже после, 30 марта, перестали функционировать все компании.

После того как работа ломбардов была приостановлена, к ним стали обращаться клиенты с просьбой выкупить свое имущество. Заемщики опасаются, что после ситуации с компанией «Гарант-24» они не смогут выкупить свои залоги. Хотя компания «Гарант-24» — это не ломбард, она работала, представляясь ломбардом.

В ломбарды поступает шквал звонков по поводу отсрочки платежей и выкупа авто, золотых украшений. Большая часть из них перенаправляется в акиматы, чтобы там объяснили, что решение о закрытии ломбардов вынужденная мера. Ведь приостановление работы всех компаний — это инициатива местных органов власти в связи с ситуацией ЧП в стране, карантином.

— Как поступить тем, кто закладывал свои вещи в ломбарде и во время карантина не может теперь их выкупить?

— Клиентам не стоит беспокоиться, все имущество находится в сохранности. Оно будет возвращено после того, как ломбардам разрешат работать. Как только это произойдет, они оповестят всех своих клиентов через электронную почту и телефон.

Многие клиенты ломбардов предлагают, чтобы им в частном порядке отдали заложенное ранее имущество. То есть, чтобы мы пропускали по одному заемщику в офис и отдавали залоги. С моральной стороны это было бы правильно. Но в этом случае вся ответственность за такие действия, в том числе при заражении клиента, ляжет на ломбарды, сотрудники могут понести административную и даже уголовную ответственность.

Погашать свои займы клиенты могут в онлайн-режиме. Для этого достаточно иметь расчетный счет ломбарда — он размещен на так называемом залоговом билете. Залоговый билет — это форма договора между ломбардом и клиентом. При отправке платежа на банковский расчетный счет ломбарда заемщику нужно указать номер залогового билета, ИИН и ФИО.

— Имеют ли право ломбарды начислять пени, штрафы при непогашении займов?

— По гражданскому законодательству во время форс-мажорных ситуаций ломбарды не должны начислять штрафы, пени по кредитам, если неисполнение обязательств вызвано именно форс-мажорными обстоятельствами. В данном случае форс-мажором является пандемия коронавируса, режим ЧП в стране. То есть если с 16 марта по 15 апреля (период ЧП) заемщик не погасил свой платеж, ему не будет начисляться пеня.

К тому же 22 марта 2020 года было опубликовано постановление, согласно которому во время карантина ломбарды, как и другие финансовые организации, обязаны не начислять заемщикам, вышедшим на просрочку, пени. Согласно данному документу этой нормой смогут воспользоваться только те, кто потерял работу в связи с ЧП в стране и стал получать минимальную заработную плату.

Но, учитывая, что сейчас все компании закрыты, многие сотрудники не успели взять соответствующую справку о потере дохода, снижении зарплаты, о выходе в вынужденный отпуск. Соответственно, повис вопрос, как они могут подтвердить свою неплатежеспособность.

На данный момент подписан Приказ председателя правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 марта 2020 года № 167 «Об утверждении Порядка приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения». Документ разъясняет, как рынку взаимодействовать с заемщиками. В нем прописывается порядок предоставления отсрочки клиентам ломбардов и другие нюансы.

Касательно отсрочки по оплате основного долга и вознаграждения, предоставляемого ломбардами: если заемщик подпадает под категорию социально уязвимых слоев населения, то ему не нужно обращаться в ломбард. Так как они сами будут оповещать этих клиентов о предоставляемой отсрочке.

При этом заемщик должен подтвердить обратной связью свое согласие или отказ. Если ответ от клиента не будет получен в течение 10 дней, это будет считаться отказом от предлагаемой отсрочки.

Остальным заемщикам отсрочка будет предоставляться после обращения в ломбард. При этом им нужно указать причины, по которым они не могут обслуживать заем. Не нужно будет предоставлять подтверждающие документы.

Обращения направляются в ломбард любыми доступными способами (E-mail, WhatsApp, Telegram и др.). Эти контакты размещены в залоговом билете или на сайте ломбарда (если он имеется). Если у ломбарда будут доказательства, что как таковой финансовой проблемы у заемщика нет, он вправе отказать ему, направив мотивированный ответ. Срок рассмотрения обращений граждан составляет 10 дней.

— Банкам поручили предоставить субъектам МСБ отсрочку кредитных платежей. Владельцы ломбардов смогут попросить отсрочку платежей для своего бизнеса?

— Действительно, банки второго уровня сейчас начинают осуществлять такую политику, возможно, некоторые ломбарды воспользуются ею. Однако банки и МФО неохотно выдают кредиты ломбардам. Поэтому обозначенная вами мера почти не окажет положительного воздействия на рынок ломбардных услуг.

— Сколько в среднем недополучает прибыли один ломбард из-за закрытия?

— Сложно прокомментировать этот вопрос. Нигде нет статистики по оборотам таких структур. Могу с уверенностью сказать, что ломбарды несут убытки. Около 95-99% из них арендовали определенную площадь, и многие из них продолжают платить аренду. В настоящее время многие собственники ломбардов проводят переговоры со своими арендаторами, и, возможно, они найдут компромисс. Примерная стоимость аренды помещения в столице площадью 100 кв. метров обойдется в сумму от 500 тыс. тенге.

— Часть ломбардов в стране не работает, несет убытки. Можно ли говорить о том, что некоторые из них окончательно закрылись?

— Мне пока не известно о таких случаях. Усугубляет текущую ситуацию тот момент, что все ломбарды до 1 мая 2020 года должны сдать документы для прохождения учетной регистрации. К тому же на днях финрегулятор выпустил новый нормативный акт, согласно которому ломбарды в столице и Алматы должны будут увеличить уставной капитал до 30 млн тенге до сдачи документов о прохождении учетной регистрации, а к 2022 году их уставной капитал должен составлять 100 млн тенге.

Еще одно из требований, которое было обозначено на днях: до 1 мая все ломбарды городов республиканского значения и областных центров должны будут привести в соответствие свои хранилища залогового имущества. Нужно укрепить хранилище так, чтобы они стали еще более надежными. Для реализации этих норм нужны специалисты, строительные материалы. Учитывая, что сейчас все предприятия не работают, и сколько продлится эта ситуация, точно не ясно, ломбарды могут не успеть вовремя переоборудовать свои хранилища.

Также трудность заключается в том, что сейчас с арендодателями будет сложно договориться о том, чтобы они дали разрешение на строительно-монтажные работы в период ЧП.

— Сколько инвестиций потребуется для укрепления хранилищ?

— По моим оценкам, около 500 тыс. — 1,5 млн тенге в зависимости от площади и используемых материалов.

— Какие меры поддержки ломбардов вы хотели бы видеть со стороны государства на период ЧП в стране?

— Мы хотели бы попросить, чтобы введение требований по укреплению хранилища и сроки прохождения учетной регистрации были отложены до сентября 2020 года. Ломбардам нужно хотя бы дать возможность пройти учетную регистрацию, а потом уже обязывать их переоборудовать свои хранилища. Собственники ломбардов не успевают переориентировать свой бизнес под нормативы, которые постоянно обновляются.

Если посмотреть на опыт России, Украины, в период ЧП у них работают ломбарды. Это решение было озвучено на уровне первых лиц государства. И это правильно. Потому что в период карантина, нехватки средств, отсутствия работы, население может занять средства до зарплаты только у ломбардов.

Также желательно, чтобы ломбарды в период ЧП освободили от выплаты всех налогов, отсрочки по налогам будет недостаточно.