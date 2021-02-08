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Как выбрать электросамокат для Алматинских детей

8-02-2021, 21:55

Одним из самых интересных детских развлечений является катание на самокате (купить самокат в Алматы вы можете в магазине HUBE (ул. Масанчи 76 угол ул. Жамбыла). Ведь с его помощью можно провести время весело и быть активным. Сейчас благодаря развитию новых технологий самокаты вновь стали пользоваться высокой популярностью. Из обычной детской игрушки они превратились в полноценный транспорт. У некоторых современных моделей есть даже электродвигатель и батарея на аккумуляторе. Это значительно увеличивает традиционные возможности самоката, а также добавляет ему ряд дополнительных функций.

Самокат Алматы

При выборе самоката для ребенка главное позаботиться о безопасности приобретаемой модели. Также важными параметрами являются его габариты, они должны соответствовать росту и весу его владельца. Обратить внимание необходимо также на внешний вид и внутреннюю начинку отдельных моделей. В связи с этим выбор должен быть достаточно тщательным, чтобы не разочаровать своего хозяина. В зависимости от ряда параметров можно выделить несколько видов электросамокатов.

  1. Возраст ребенка
    От 4 до 7 лет.
    Подходят более безопасные модели с небольшой мощностью двигателя.

    От 8 до 12 лет.
    Хорошо себя зарекомендовали электросамокаты, у которых есть возможность ограничивать скорость.

    Дети до 15 лет и старше.
    В данном случае необходимо рассматривать модели, имеющие скоростные режимы с максимальной скоростью 15км/ч. Для детей постарше можно приобретать взрослый электросамокат, который может разгоняться до скорости в 25 км/ч.
  2. Размеры электросамоката
    Здесь необходимо помнить, что выбираемая модель должна не только выдержать своего владельца, но и иметь удобное управление. В связи с этим лучше рассматривать электросамокаты, имеющие регулируемую рулевую колонку, позволяющую настроить самокат под его хозяина. Также важным параметром будет вес самого самоката. Поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ребенок дотащит его, используя физическую силу, или сможет завести и доедет до дома самостоятельно.
  3. Внешний вид
    Для детей данный параметр имеет большее значение, чем для взрослых и может быть важнее других характеристик. Перед покупкой электросамоката можно поинтересоваться у чада о желаемом стиле, а также цвете и дизайне. Неплохим решением будет взять ребенка с собой в магазин, чтобы он мог выбрать наиболее понравившуюся модель. Также у различных видов могут присутствовать дополнительные функции: фара, встроенный фонарь, задние габаритные огни, неоновая подсветка, и прочие.
  4. Время, в течение которого устройство может работать автономно.
    Оно зависит от размера батареи, а также выбранного режима и веса ребенка. В связи с этим, цифры, указанные в документации, могут не совпадать с реальностью. У моделей с более высокой емкостью батареи длительность зарядки больше и сам электросамокат будет более тяжелым, по сравнению с другими моделями. Неоспоримым плюсом у такого агрегата является возможность работы в течение длительного времени. Но все-таки, если приобретаемый электросамокат рассчитан на ребенка, то лучшим вариантом будет отсутствие длительной зарядки и легкий вес. Здесь подойдут модели, имеющие быструю подзарядку, не превышающую 4 часов, а также запас хода около 15 км/ч.

 

В настоящее время на рынке представлен широкий модельный ряд различной транспортной техники, в том числе и электросамокатов, рассчитанных как на детей, так и на взрослых. После определения основных параметров, можно купить агрегат, который будет еще долго радовать своего владельца отличным качеством, красивым дизайном и высокими техническими возможностями.

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