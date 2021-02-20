Возврат средств от брокера-мошенника

20-02-2021, 02:28

Сегодня многие принимают решение попробовать свои силы в торговле бинарными опционами. Новички делают всё по правилам: нанимают брокера, открывают счёт, вносят депозит. Но как только наступает момент возврата денег, брокер внезапно отказывает. Как быть?

Прежде всего стоит отметить, что среди мошенников количество брокеров и трейдеров одинаково, и зачастую именно брокеры сами являются жертвой недобросовестных трейдеров. Не имея опыта в торговле, трейдер-новичок спускает весь депозит на сомнительные сделки, после чего решает, что виноват во всём брокер и начинает требовать от него возврат денег за услугу.

Случаи, при которых возврат средств невозможен

В ряде случаев возврат средств невозможен ни при каких обстоятельствах. Вот они:

трейдер получил в пользование бонус, но не смог или не захотел его отработать. Фактически следует говорить о пользовании чужими деньгами, и при невыполненных обязательствах речи о возврате быть не может;

сам по себе возврат денежных средств от брокера – процедура довольно зарегулированная, и если при оформлении были допущены ошибки, то возврату деньги также не подлежат;

деньги, внесенные на счёт, были растрачены самим трейдером. Торговля бинарными опционами – занятие рискованное, так что все решения трейдера добровольны, и ответственность за них он несёт единолично.

Бывает так, что в платёжной системе возникают неполадки – в таких случаях нужно просто набраться терпения и подождать окончания работ по восстановлению сервиса.

Если вы решили вывести деньги от брокера, обязательно убедитесь в том, что соблюдены следующие аспекты:

все сделки (на момент обращения за выводом средств) должны быть закрыты;

все полученные бонусы должны быть отработаны;

все документы представлены в должном виде и количестве.

Если уж вам достался брокер, не исполняющий свои обязательства (или исполняющий не в полном объёме) – попробуйте с ним договориться. Вероятность того, что нечистый на руку брокер решит добровольно выплатить вам причитающиеся деньги – мала, но она есть, и начинать нужно именно с неё. Кроме того, интернет и социальные сети дают уникальную возможность потребителям услуг (и брокерских, в том числе) делиться своим опытом с другими, оставляя отзывы на площадках с высокой посещаемостью. И именно возможные репутационные издержки становятся той самой причиной, по которой нерадивый брокер принимает решение добровольно вернуть деньги.

Наконец, столкнувшись с брокером-мошенником, вы можете прибегнуть к советам и помощи профессионалов - в интернете уже есть юристы, специализирующиеся на возврате средств от брокеров.