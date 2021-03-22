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Азартные игры, лотереи, пари: мифы и реальность

22-03-2021, 23:50
Азартные игры, лотереи, пари: мифы и реальность

Источник: официальный сайт Сол Казино

С чем связана тяга отдельных людей к азартным играм? Так ли страшно участие в лотереях и ставках? Впервые в истории Казахстана проведено комплексное уникальное исследование, результаты которого опровергли многие существующие в нашей стране мифы.

В конце марта во время круглого стола «Путь игрока: ставка ценою в жизнь», проведенного на платформе партии «Нур Отан», был презентован исследовательский отчет Damu Research Group «Выявление уровня распространенности азартных игр среди населения Республики Казахстан и оценка их влияния на жизнь отдельных личностей и общества в целом».

Как отметили авторы исследования, изучение общественного мнения в отношении игорного бизнеса в целом и азартных игр в частности через проведение социологических исследований является одним из наиболее эффективных способов получения обратной связи от населения.

Все этапы исследовательского проекта были проведены в соответствии с положениями Международного Кодекса ESOMAR (ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice).

В ходе опроса были опрошены жители всех регионов Казахстана. И выводы, которые озвучил руководитель Исследовательского агентства Damu Research Group Тимур Айсаутов, крайне интересны.

Выяснилось, что «у жителей Казахстана нет четкого понимания относительно того, какие игры относятся к категории азартных, а какие нет». Вина ли в этом исключительно организаторов «азартных игр»? Или регулятор - Министерство культуры и спорта - должен был вести более активную разъяснительную работу? В ходе исследования также стало известно, что «67% населения считает: азартных игр, приносящих пользу, не существует, а 33% уверены, что среди азартных игр есть такие, которые приносят пользу населению и обществу в целом».

По мнению респондентов, в последнем случае речь идет о букмекерских конторах и ставках на спорт, музыкальные конкурсы, погоду и политические события, поскольку они являются интеллектуальной игрой и зависят в большей степени от навыков лица, участвующего в пари, что явно контрастирует с казино и лотереями, где все зависит только от удачи.

Одним из главных результатов исследования стало то, что более половины опрошенных (51,8%) считают - ставки у букмекеров приносят пользу. 37,4% респондентов не видят вреда в участии в еженедельных лотереях.

Кроме этого, при составлении рейтинга «Отрицательное отношение населения к азартным играм» установлено, что лучше всего население относится к «ставкам на спорт» (43,3%) и преферансу (38%)».

Самое интересное Тимур Айсаутов приберег напоследок. Почти все опрошенные казахстанцы убеждены, что зависимость населения от азартных игр занимает последнюю позицию в числе проблем, вызывающих максимальное беспокойство у людей. Наибольшую тревожность вызывают не азартные игры, а следующие топ-5 проблем:

1) беспокойство за будущее детей

2) низкое качество медицины

3)
экологичеcкие проблемы

4) уровень образования

5) рост цен

«Так может, проблема вовсе не в том, что люди играют в азартные игры, а в том, какие условия их окружают?» - задаются вопросом авторы исследования.

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