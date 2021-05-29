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Эффективные способы очистки дивана от трудно выводимых загрязнений

29-05-2021, 21:06

Одним из самых ярких представителей мягкой мебели в квартире или частном доме является диван. Такие изделия используются для полноценного сна и кратковременного отдыха. Как правило, диван можно устанавливать, как в спальных комнатах, так и в гостиных. Кроме того, многие ставят такую мебель даже на кухне. В процессе использования дивана, он, как и любая другая мягкая мебель будет загрязняться. При этом такие загрязнения могут быть достаточно серьезными. Они не только портят внешний вид изделия, но и плохо влияют на состояние здоровья человека.

Зачастую с сильными загрязнениями дивана самостоятельно справиться не получается. В этом случае необходима помощь специалистов, которые осуществляют химчистку диванов. Данный способ очищения мягкой мебели очень действенный. В настоящее время химчистка диванов доступна во многих клининговых компаниях. Так, в Алматы заказать ее можно, оставив заявку на сайте в глобальной сети интернет.

Почему стоит обратиться в компанию «Dia-Service»?

В данной фирме работают исключительно высококвалифицированные сотрудники. Все они имеют очень большой опыт работы в сфере клининга. Химчистку мягкой мебели здесь выполняют на дому у клиента. Данная процедура здесь осуществляется очень качественно и быстро. После химчистки дивана специалистами фирмы «Dia-Service», он выглядит, как новый. В процессе очищения диванов здесь используют самое передовое и эффективное чистящее оборудование и инструменты. Также, тут применяют достаточно действенные чистящие и моющие средства, а также определенные химические реагенты. Все они совершенно безопасны для человека. При этом после их применения, в комнате не остается посторонних запахов. На все виды химчистки тут предоставляется гарантия. Цены в данной фирме вполне разумные. Очень часто на многие услуги в области клининга тут предоставляются достаточно неплохие виды скидок.

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