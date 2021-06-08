Глава Binance в РФ рассказал, останется ли биткоин главной криптовалютой

8-06-2021, 21:26

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — ПРАЙМ. Биткоин является своего рода золотом в мире криптовалют, и его доминирующая роль в ближайшей перспективе, скорее всего, сохранится, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума криптовалют директор крупнейшей по объему торгов криптовалютной биржи Binance в России Глеб Костарев.

«Биткоин был первой децентрализованной криптовалютой и, конечно, остается таким своего рода бенчмарком для всей индустрии. Растет биткоин — растут и другие криптовалюты вслед за ним. Падает биткоин — падает и весь рынок. И биткоин — это своего рода золото в мире криптовалют. И, скорее всего, доминирующая роль биткоина в ближайшем будущем сохранится», — сказал он.

Костарев отметил, что есть и другие перспективные криптовалюты. «Например Ethereum, поскольку на нем построено большое количество различных децентрализованных приложений, в Ethereum есть смарт-контракты. Блокчейн Ethereum дает много возможностей разработчикам и проектам и в целом двигает вперед всю индустрию», — добавил он.

Что касается криптовалюты Dogecoin, то, по мнению эксперта, она вряд ли может конкурировать с биткоином и Ethereum, поскольку за ним не стоит какая-то инновационная технология, хайп вокруг него во многом обусловлен твитами Илона Маска.

«Если говорить про Dogecoin, то здесь, конечно, стоит отметить, что все-таки этот актив навряд ли может конкурировать с биткоином и Ethereum. Во многом хайп вокруг него обусловлен именно твитами Илона Маска. И здесь как раз надо понимать, что такие хайповые монеты, за которыми на самом деле не стоит какая-то инновационная технология, наиболее подвержены манипуляциям, пампам и дампам. И, конечно, в перспективе имеют все шансы обесцениться», — сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли Dogecoin еще существенно вырасти, Костарев отметил, что все будет зависеть от состояния крипторынка. «Все будет зависеть от того, закончился или продолжается текущий буллран (период подъема цен — ред.). Если буллран продолжится, текущая коррекция останется локальной, то и Dogecoin, в том числе, может вырасти. Если все-таки рынок перестал быть бычьим и стал медвежьим, то в этом случае большая часть криптовалют, и Dogecoin тоже, будут терять в цене», — указал он.

Криптовалюта Dogecoin была создана ради шутки еще в 2013 году, но широкую известность приобрела в текущем году. В начале года Dogecoin стоил 0,005 доллара, а в мае достиг исторического максимума в 0,73 доллара, однако затем скорректировался до 0,3 доллара. Взлету криптовалюты во многом способствовал глава Tesla Илон Маск, который часто упоминает Dogecoin в своем твиттере. В частности, он писал, что купил эту криптовалюту для своего младшего сына.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.