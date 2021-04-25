Поставки качественного металлопроката в Алматы

25-04-2021, 23:45

В регулярных и разовых поставках качественного металлопроката заинтересованы многие компании. Иногда нужны также дополнительные услуги по оптимальным ценам. И конечно большое значение имеет предлагаемый ассортимент. И конечно большое значение имеет предлагаемый ассортимент. Компания ТК Алмет, специализирующаяся на оптовой и розничной продаже металлопроката в Алматы на своем сайте предлагает весь ассортамент и все марки стали:

черный металлопрокат;

цветной металлопрокат;

нержавеющий металлопрокат;

запорную арматуру;

метизы;

профнастил;

железобетонные изделия.

Компания имеет складов в Казахстанском городе Алматы, что позволяет быстрее осуществлять доставку. Небольшие партии можно отправить службами доставки. Учитывая длинномерность изделий для его перевозка требуется специализированный транспорт, оптимальный маршрут движения и профессиональная погрузка и закрепление груза поможет доставить его в целости и сохранности.

Кроме этого на складе компании есть возможность хранить приобретенную продукцию на открытом или закрытом складе в течение нужного времени если на объекте заказчика невозможно организовать его сохранность. Доступная цена услуги и возможность погрузки и вывоза продукции в любое время делает эту услугу востребованной и популярной.

На складах можно заказать порезку металла по размерам и форме с помощью газовой, плазменной, лазерной или лентопильной резки, а также гильотинной рубки. Все работы выполняются на современном оборудовании, профессиональными работниками с учетом толщины металла, его вида, сложности изделия и стоимости услуги.

Для защиты от коррозии часто заказывают оцинковку металла, то есть покрытие его слоем цинка разной толщины. Это относительно недорогая, но эффективная процедура, позволяющая значительно увеличить срок службы без дополнительных затрат на защиту в процессе эксплуатации. В зависимости от назначения конструкций цинкование может производиться горячим, холодным или гальваническим способом.

Если заказчик не имеет необходимого оборудования и персонала, то изготовление, а при необходимости и монтаж металлоконструкций можно поручить компании ТК Алмет, что позволит увеличить качество работ и уменьшить сроки и стоимость строительства.