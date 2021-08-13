Самые свежие новости Ташкента и всего Узбекистана

13-08-2021, 01:41

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Предвыборные новости Узбекистана

Одна из ключевых тем в Ташкенте, как и во всей стране – это предстоящие выборы президента, которые назначены на 24 октября. Как и ожидалось, основным претендентом на победу уже сейчас является нынешний глава республики – Шавкат Мирзиёев. Он баллотируется от Либерально-демократической партии. Экологическая партия выдвинула своего руководителя Нарзулло Обломуродова в качестве кандидата. Также в выборах будет участвовать лидер Социал-демократической партии Бахром Абдухалимов.

Оба последних кандидата являются бывшими чиновниками из администрации президента. Оппозиционеры уверены в том, что альтернативные кандидатуры – это всего лишь видимость, а по факту они продолжают работать на команду Мирзиёева. По этой причине оппозиционные силы планируют бойкотировать предстоящие выборы и призывают к этому население.

Если вы давно следите за политическими новостями Узбекистана, то помните, что оппозиционная демократическая партия «Эрк» не смогла принять участие в предвыборной гонке 2019 года за места в парламенте. Минюст также отказал партии участвовать в ближайших выборах главы Узбекистана. Более того, руководитель министерства сообщает, что партии с названием «Эрк» в республике не существует, и нет никаких правовых основ для возобновления деятельности этой партии на территории страны. Однако оппозиционный лидер не сдается, он уверен, что легитимность деятельности подтверждается документами 1991 года, которые не были оспорены ни в одном суде.

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