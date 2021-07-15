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«Покупатели любят “воздушные метры”»

15-07-2021, 01:35

Квартиры и апартаменты 65% алматинских новостроек бизнес-класса спроектированы с лоджиями или балконами. Доля комплексов лишь с балконами достигает 15%, комбинацию балконов и лоджий можно найти в 17% новых жилых комплексов, а только лоджии — в 32%. Эксперты компании Novikon уверены, что балконы и лоджии снова стали популярными. Сегодня это тренд, набирающий популярность. Количество запросов на квартиры с «персональными уличными пространствами» за год возросло на 50%. Узнать цену на обустройство балкона.

Брокеры отмечают, что за 12 прошедших месяцев существенно скорректировались предпочтения потенциальных покупателей в сегментах бизнес- и премиум-классов. Если ранее многие клиенты не стремились доплачивать за лишние квадратные метры, а также указывали на нерациональность таких опций из-за их сезонности, то теперь они намерены пользоваться балконами и лоджиями круглый год, а цена уже не так сильно и смущает.

По данным аналитиков компании Sminex, в общем объеме экспозиции объектов с балконами только открытые вариации предусмотрены в 8% жилых зданий, французские — в 7%. Размеры балконов, конечно, существенно варьируются: от мини-форматов площадью в 0,1 квадратного метра до просторных почти десятиметровых.

Покупатели, считают специалисты, любят «воздушные метры» и на них высокий спрос. К примеру, сейчас в одном из столичных объектов на старте продаж темпы реализации квартир с большими балконами оказались значительно выше, чем у лотов с французскими. Ведь просторные варианты дают возможность расширить пространство своего жилья и обустроить уютную зону для отдыха, где по утрам, к примеру, приятно выпить ароматный кофе, любуясь началом нового дня.

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