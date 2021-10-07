От кухни до аптечки: как приготовить чесночное масло и почему это необходимо сделать

7-10-2021, 14:04

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Чесночное масло чрезвычайно легко делается и очень полезно в потреблении — причем не только в кулинарии. Такое масло может стать также отличным косметическим и целебным средством.

Как приготовить чесночное масло

В небольших масштабах чесночное масло получают путем измельчения и замачивания зубчиков чеснока в растительном масле. Чеснок давят в емкость, заливают масло, закрывают крышкой и убирают на неделю в темное место, желательно каждый день содержимое встряхивать. Затем чеснок удаляется с помощью марли.

Польза чеснока

Алопеция или выпадение волос может возникнуть по нескольким причинам. Генетика, триггеры окружающей среды, воздействие химикатов, лекарств, окислительный стресс после покраски и болезни — вот лишь некоторые из них. Одной из причин алопеции, которую можно исправить, является дефицит питательных веществ. Некоторые из них есть в чесноке, утверждается в Международном журнале фармацевтических наук и научных исследований.

Чеснок и чесночное масло обладают противовоспалительными, антибактериальными и ранозаживляющими свойствами. Введение чесночного масла самкам крыс уменьшало послеоперационное воспаление. Экстракт чеснока также эффективен при лечении различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, угри, псориаз, грибковые инфекции, морщины и других.

Нина Лучникова