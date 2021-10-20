В Португалии игровые автоматы остаются самым популярным и доходным азартным развлечением в онлайн-казино

Сегодня, 05:31

Регулируемая выручка (GGR) от онлайн-гемблинга в Португалии во втором квартале выросла на 82.9%, по сравнению с предыдущим периодом 2020 года. По данным консалтинговой компании Ficom Leisure валовый игровой доход азартной онлайн-индустрии Португалии составил 125 миллионов евро.

На рынке онлайн-казино первенство по выручке и соответственно популярности, еще с 2017 года, уверенно остается за игровыми автоматами. Онлайн-слоты принесли 76% выручки в онлайн-казино (72.9% было в первом квартале 2021 года). GGR французской рулетки составил 10.1%, а блэкджэка — 5.4%.

Почему люди играют в онлайн-казино?

Виртуальное казино предоставляет большой выбор автоматов, который отличается солидным набором интересных функций. Благодаря такому разнообразию посетители с удовольствием проводят вечера и все свое свободное время. Данный вид досуга настолько простой и увлекательный, что пользоваться им можно с удовольствием каждый день. При этом он не вызывает каких-то трудностей в освоении, а если научиться делать ставки эффективно, то можно обрести еще и хорошие выплаты.

Преимущества игровых автоматов в онлайн казино

Игровые автоматы, что присутствуют в онлайн-казино, доступны для выполнения вставок в любое время. Чтобы их активировать, не нужно выходить специально из дома, достаточно просто подключиться к сети через гаджет или ПК, и сделать необходимые ставки. Игровые автоматы онлайн являются отличным вариантом развлечения абсолютно для каждого человека, который хочет делать ставки в казино.

Какие же еще преимущества дарят игровые автоматы онлайн?

Плюсы слотов:

Огромный выбор моделей, который радует всевозможными сюжетами и характеристиками.

Возможность бесплатных вращений. Фриспины — это бонус от онлайн-казино для своих клиентов. Как можно получить бесплатные вращения? https://vek-bastau.kz/ сообщает, что фриспины игроки получают после депозита. Вышеупомянутое онлайн-казино Париматч поощряет своих клиентов бесплатными вращениями три раза в неделю: в понедельник, четверг и пятницу.

Слоты предлагаются в отличном качестве, поэтому посетители могут использовать игровые автоматы и в 3D графике, и как стандартные развлечения.

В слотах, предлагаемых в онлайн-казино, имеется разный уровень сложности. Именно это условие позволяет игрокам делать ставки на разных этапах своего освоения. Новички подбирают автоматы по своему уровню, более продвинутые пользователи отдают предпочтение игровым автоматам с насыщенным функционалом.

В игровых автоматах присутствует большой диапазон ставок для вложений. Если игроки не готовы рисковать большими суммами, они могут начать играть с минимума, и постепенно переходить к более серьезным средствам.

Доступ к слотам открыт и на бесплатной основе. Поэтому посетители могут активировать любой другой автомат, и делать ставки даже минуя этап регистрации без вложений.

Слоты характеризуются насыщенным набором функций, которые нацелены на повышение вероятности выигрыша в слотах.

В игровых автоматах имеются специальные символы, которые позволяют собирать выигрыши чаще.

Пользователи могут принимать участие в турнирах, и в них также используются игровые автоматы.

Каждый слот доступен в мобильной версии.



Как видите, преимуществ у современных игровых автоматов достаточно много, а недостатков практически нет. Поэтому онлайн-слоты продолжают оставаться самым популярным азартным развлечением не только в Португалии, но и во всем мире.