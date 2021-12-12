Как выбрать удобные инадежные коньки: советы от Роскачества

12-12-2021, 21:35

Аномально теплый декабрь не стал преградой для любителей активного зимнего отдыха. Во всех городах страны начали открываться катки, а это значит, что настало время купить коньки. В Роскачестве рассказали, как выбрать самые удобные и качественные.

Фото: pexels.com

Виды коньков

Существует четыре типа коньков — коньки фигурные профессиональные, хоккейные, беговые и любительские. Первые три рассчитаны на спортсменов. Их отличает особая жесткость ботинка и натуральные материалы. Однако покупать такие коньки обычным людям не стоит — в них будет не очень удобно.

Что касается любительских (их еще называют прогулочными), их можно разделить на три вида — хоккейного типа, фигурного типа и фитнес-коньки. Рассмотрим каждый из них подробнее.

1. Коньки фигурного типа

Эта модель по внешнему виду очень похожа на коньки для фигурного катания: обязательно есть каблук и шнурки. Лезвие у таких коньков длинное, выпирает сзади и крепится прямо к ботинку. Главным отличием от профессиональных фигурных коньков является используемый материал. Для любительских подойдет кожзам, замша, микрофибра. А вот профессиональные должны быть изготовлены только из натуральной кожи, причем очень твердой — чтобы выдерживать высокие нагрузки.

2. Коньки хоккейного типа

Эти коньки похожи на профессиональные хоккейные. Они тоже имеют пластиковую защиту на носке, а лезвие короткое, симметричное и более тонкое, чем у фигурных. А еще на нем нет зазубрин спереди. Это позволяет развивать гораздо большую скорость на льду. Отличие таких коньков от тех, что используют хоккеисты, заключается в твердости материалов. Любительский вариант гораздо более мягкий и комфортный для ноги.

3. Фитнес-коньки

Эти коньки внешне выглядят как нечто среднее между роликами и обычными кроссовками. Они очень мягкие и удобные, поэтому идеально подойдут для катания с семьей. А вот для серьезных занятий спортом — нет. Просто они не смогут выдержать удары и нагрузки.

Как выбрать коньки

Какой тип коньков выбрать — решать только вам. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому для начала нужно определиться, для каких целей они вам нужны. Однако существуют незыблемые правила, которые актуальны для всех видов коньков.

Примерьте коньки и походите в них несколько минут. Если почувствуете дискомфорт в ноге, значит это не ваш вариант и нужно поискать другие. Коньки должны сидеть на ноге как влитые, ничего не пережимать и нигде не давить. Материал внутри ботинка конька должен быть из нескользящей ткани. Это важно, чтобы во время катания вы не подвернули ногу. Выбирайте коньки точно под свой размер ноги. Не берите «на вырост» или «под шерстяной носок». Нога не должна болтаться в ботинке, иначе вы рискуете получить травму. Помните: в коньках пятка всегда должна плотно прилегать к ботинку. Тип креплений может быть абсолютно разный — они все достаточно надежные. Чаще всего можно встретить шнурки. Так вот, по правилам коньки нужно шнуровать следующим образом: первые три петли у носка затягивать не очень плотно (чтобы не давить на костяшку и не нарушать кровообращение), в подъеме — максимально сильно, на лодыжке можно ослабить шнуровку, а на голени лучше завязать поплотнее. Любительские коньки должны быть достаточно мягкими, иначе у вас сразу разболятся ноги и вы не получите никакого удовольствия от катания. Чтобы проверить мягкость, сожмите заднюю часть ботинка. В любительских он должен согнуться, а в профессиональных — нет.

Как ухаживать за коньками

1. Для комфортного катания на коньках не забывайте время от времени точить лезвие.

2. Купите чехлы на лезвия коньков и надевайте их каждый раз, когда идете там, где нет льда. Лучше выбрать чехлы из мягких, впитывающих влагу материалов.

3. Никогда не оставляйте сушиться коньки возле батареи. Из-за высоких температур ботинок может расклеиться, а материал — ссохнуться.

4. Всегда протирайте лезвие насухо после катания. В противном случае оно может заржаветь.

5. Во время сушки вынимайте стельки. Это нужно, чтобы не проржавели металлические клепки, которые крепят лезвие к ботинку.