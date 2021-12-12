Как выбрать удобные инадежные коньки: советы от Роскачества

Как выбрать удобные инадежные коньки: советы от Роскачества12-12-2021, 21:35
Аномально теплый декабрь не стал преградой для любителей активного зимнего отдыха. Во всех городах страны начали открываться катки, а это значит, что настало время купить коньки. В Роскачестве рассказали, как выбрать самые удобные и качественные.
Фото: pexels.com
Виды коньков
Существует четыре типа коньков — коньки фигурные профессиональные, хоккейные, беговые и любительские. Первые три рассчитаны на спортсменов. Их отличает особая жесткость ботинка и натуральные материалы. Однако покупать такие коньки обычным людям не стоит — в них будет не очень удобно.
Что касается любительских (их еще называют прогулочными), их можно разделить на три вида — хоккейного типа, фигурного типа и фитнес-коньки. Рассмотрим каждый из них подробнее.
1. Коньки фигурного типа
Эта модель по внешнему виду очень похожа на коньки для фигурного катания: обязательно есть каблук и шнурки. Лезвие у таких коньков длинное, выпирает сзади и крепится прямо к ботинку. Главным отличием от профессиональных фигурных коньков является используемый материал. Для любительских подойдет кожзам, замша, микрофибра. А вот профессиональные должны быть изготовлены только из натуральной кожи, причем очень твердой — чтобы выдерживать высокие нагрузки.
2. Коньки хоккейного типа
Эти коньки похожи на профессиональные хоккейные. Они тоже имеют пластиковую защиту на носке, а лезвие короткое, симметричное и более тонкое, чем у фигурных. А еще на нем нет зазубрин спереди. Это позволяет развивать гораздо большую скорость на льду. Отличие таких коньков от тех, что используют хоккеисты, заключается в твердости материалов. Любительский вариант гораздо более мягкий и комфортный для ноги.
3. Фитнес-коньки
Эти коньки внешне выглядят как нечто среднее между роликами и обычными кроссовками. Они очень мягкие и удобные, поэтому идеально подойдут для катания с семьей. А вот для серьезных занятий спортом — нет. Просто они не смогут выдержать удары и нагрузки.
Как выбрать коньки
Какой тип коньков выбрать — решать только вам. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому для начала нужно определиться, для каких целей они вам нужны. Однако существуют незыблемые правила, которые актуальны для всех видов коньков.
- Примерьте коньки и походите в них несколько минут. Если почувствуете дискомфорт в ноге, значит это не ваш вариант и нужно поискать другие. Коньки должны сидеть на ноге как влитые, ничего не пережимать и нигде не давить.
- Материал внутри ботинка конька должен быть из нескользящей ткани. Это важно, чтобы во время катания вы не подвернули ногу.
- Выбирайте коньки точно под свой размер ноги. Не берите «на вырост» или «под шерстяной носок». Нога не должна болтаться в ботинке, иначе вы рискуете получить травму. Помните: в коньках пятка всегда должна плотно прилегать к ботинку.
- Тип креплений может быть абсолютно разный — они все достаточно надежные. Чаще всего можно встретить шнурки. Так вот, по правилам коньки нужно шнуровать следующим образом: первые три петли у носка затягивать не очень плотно (чтобы не давить на костяшку и не нарушать кровообращение), в подъеме — максимально сильно, на лодыжке можно ослабить шнуровку, а на голени лучше завязать поплотнее.
- Любительские коньки должны быть достаточно мягкими, иначе у вас сразу разболятся ноги и вы не получите никакого удовольствия от катания. Чтобы проверить мягкость, сожмите заднюю часть ботинка. В любительских он должен согнуться, а в профессиональных — нет.
Как ухаживать за коньками
1. Для комфортного катания на коньках не забывайте время от времени точить лезвие.
2. Купите чехлы на лезвия коньков и надевайте их каждый раз, когда идете там, где нет льда. Лучше выбрать чехлы из мягких, впитывающих влагу материалов.
3. Никогда не оставляйте сушиться коньки возле батареи. Из-за высоких температур ботинок может расклеиться, а материал — ссохнуться.
4. Всегда протирайте лезвие насухо после катания. В противном случае оно может заржаветь.
5. Во время сушки вынимайте стельки. Это нужно, чтобы не проржавели металлические клепки, которые крепят лезвие к ботинку.