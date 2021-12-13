Компания, которая продает потерянный багаж

13-12-2021, 13:03

Такое иногда случается — после перелета ваш багаж не приезжает к вам на выдаче багажа. Возможно, он еще попутешествует какое-то время, а потом оседает на складе невостребованного багажа. Через 3 месяца авиакомпания избавляется от чемодана — продает специальной компании — скупщику. А пассажир, оставшийся без багажа, получает за него компенсацию (в США — до 3500 долларов для внутренних рейсов и 1780 долларов для международных).

Каждый год авиакомпании по всему миру проверяют 4,3 миллиарда сумок. Около 25 млн из них в итоге теряются или отправляются не по адресу.

В последнее десятилетие авиакомпании вложили значительные средства в системы мониторинга, чтобы сократить количество потерянного багажа. Это делается не только для того, чтобы клиенты были довольны: затраты на поиск потерянного багажа обходятся авиакомпаниям 2,1 миллиарда долларов в год. Распродажа невостребованных сумок позволяет авиакомпаниям возместить небольшую часть этих потерь.

Компания «Невостребованный багаж», расположенная в небольшом городке Скоттсборо, штат Алабама — единственный в США покупатель потерянного багажа. На его огромном складе хранятся тысячи сокровищ, потерянных в пути.

История компании началась 50 лет назад, когда некий Хьюго Дойл Оуэнс узнал, что у одной автобусной компании скопилась огромная куча невостребованного багажа, от которого она хотела избавиться. В те дни невостребованные сумки часто выбрасывали или продавали с аукциона. Оуэнс занял 300 долларов у своего тестя и купил всю партию багажа. На окраине города он открыл магазин, сделал табличку «Невостребованный багаж» и при помощи жены и сыновей разложил приобретенные вещи на столах. Через сутки после публикации объявления в местной газете все товары были распроданы и получена приличная прибыль.

Через некоторое время Оуэн повторил процесс. Затем он уволился с работы и решил превратить свой небольшой бизнес в полноценную работу. Со временем он заключил договора на покупку багажа у нескольких авиакомпаний и нанял на работу сотрудников. Вскоре через фирму стало проходить порядка 3 тыс. единиц багажа в месяц. С годами бизнес только расширялся. В 1995 году бизнес возглавил сын Оуэнса, магазин значительно расширился — до наступления COVID-19 до 7 тысяч уникальных предметов ежедневно проходили через него.

Компания «Невостребованный багаж» может не только купить дорожные сумкии чемоданы, но и тонны негабаритных грузов — доски для серфинга, лыжи, инвалидные коляски и многое другое. Все это покупается либо на вес, либо за определенную цену за единицу багажа. Покупка всегда происходит вслепую.

Когда багаж прибывает на склад, товары сортируются по 3 категориям:

то, что подойдет для перепродажи;

то, что будет передано на благотворительные цели;

то, что годится только на переработку.

Одежда и ювелирные изделия чистятся, из гаджетов удаляются личные данные. Примерно около трети предметов выставляется на продажу — обычно со скидкой от 20-80% . Еще одна треть жертвуется десяткам благотворительных организаций: инвалидные коляски отправляются в тюрьмы и общества ветеранов; коляски отправляются в центры помощи несовершеннолетним мамам; некоторая одежда отправляется в приюты для бездомных.

Примеры того, что было найдено в невостребованном багаже:

Чемодан от Gucci , полный древнеегипетских артефактов 1500 года до нашей эры;

Живая гремучая змея в спортивной сумке;

Вонючая медвежья шкура, набитая солью;

Редкая скрипка, сделанная учеником Страдивари;

Компьютер для подводного плавания (250 долларов США);

Боксерские трусы с защитой от радиации;

Президентские платиновые часы Rolex стоимостью 64 тысячи долларов (проданы за 32 тысячи долларов);

Кольцо с бриллиантом в 5,8 карата, оцененное в 46 тысяч долларов (продано за 23 тысячи долларов);

Изумруд весом 40,95 карата, оцененный в 25 тысяч долларов (продан за 17 тысяч долларов).

Бывало и такое, когда покупатели случайно натыкались на свои собственные потерянные вещи в магазине и выкупали их.