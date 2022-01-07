Мобильный кондиционер: панацея для дачи и съемной квартиры или бесполезная трата денег?

7-01-2022, 23:24

Наступление теплого времени года, как обычно, сделало актуальным вопрос установки кондиционера.

Особенно это касается жителей небольших квартир в типичных для России панельных домах — здание быстро нагревается, и в квартире становится некомфортно находиться, даже если температура на улице не такая высокая. Большинство людей, если отношения с жарой у них «не очень», устанавливают сплит-системы, но у них есть один очевидный недостаток — сложный и дорогостоящий монтаж. Мы решили разобраться в особенностях мобильных кондиционеров — можно ли их считать альтернативой сплит-системам?

1. Легкость монтажа

Счастливый покупатель сплит-системы должен будет еще и установить ее — и задача эта гораздо более сложная, чем выбор самого кондиционера. Сплит-система состоит из наружного и внутреннего блока. Наружный блок крепится на стене дома со стороны улицы, и это довольно сложный процесс, особенно если речь идет о высоком этаже — тут может потребоваться помощь промышленных альпинистов. Внутренний блок устанавливается в подходящем месте внутри помещения, но его нужно соединить с наружным блоком, для чего потребуется сверлить стены. Кроме того, сплит-системе в идеале нужна отдельная проводка, что тоже не облегчает задачу, если кондиционер устанавливается не в рамках полноценного ремонта.

В отличие от сплит-системы, мобильный кондиционер достаточно поставить в удобное место, подключить в розетку и вывести гофрированную трубу наружу. Это, правда, тоже требует поиска индивидуального решения: обычно трубу выводят в форточку, а вокруг делают специальную заглушку. Соответственно, место установки мобильного кондиционера ограничено длиной гофрированной трубы. Тем не менее это гораздо проще, чем заниматься монтажом сплит-системы.

2. Цена

Отсутствие необходимости в сложном монтаже снижает итоговую стоимость покупки кондиционера «под ключ». В случае со сплит-системой нужно рассчитывать на дополнительные траты на установку — от 5 тысяч, если искать по сайтам предоставления услуг, от 7,5 тысячи — если заказывать услугу в магазине. В некоторых случаях, правда, установка идет «в подарок» при покупке кондиционера, но во-первых, выбор моделей в таком случае будет очень ограничен, а во-вторых, «бесплатная» установка, скорее всего, потребует дополнительных трат. К примеру, за длину требуемых коммуникаций (предлагаемого в комплекте метража едва ли хватит на установку).

Соответственно, стоимость самой дешевой сплит-системы — около 10 тысяч рублей — увеличится как минимум до 15 тысяч, кондиционеры с «бесплатной» установкой стоят также от 14–15 тысяч. В отличие от сплит-систем, стоимость мобильного кондиционера — итоговая. Стоят они от 13–14 тысяч рублей (если покупать их не в пиковое время, как сейчас, то от 11–12 тысяч).

3. Мобильность

Основное преимущество, собственно, вытекающее из названия типа кондиционера — все же не цена, а мобильность. Мобильные кондиционеры — относительно небольшие, их можно поставить около окна, направить в нужную сторону, а при необходимости «перекатить» в другую комнату.

Кроме того, мобильные кондиционеры особенно актуальны для съемных квартир: их можно перевезти при переезде, не придется тратиться на демонтаж и повторную установку. Также их можно вывозить с собой на выходные на дачу. Это их неоспоримое преимущество. Но, помимо стоимости и мобильности, преимуществ, к сожалению, нет.

4. Громоздкость

Как ни крути, «мобильность» не значит «компактность». Да, мобильный кондиционер легко передвинуть из комнаты в комнату, но они занимают довольно много места и без того в небольших квартирах. Особенно, если учитывать, что, помимо самого кондиционера (размером с небольшую тумбочку), займет место и гофрированная труба, выведенная в окно.

Еще один момент — мобильный кондиционер нужно где-то хранить даже в то время, когда его не используешь. Эту «тумбочку» придется поставить в угол, «темнушку» или «кладовку» примерно на три четверти года, где предмет летней надежды будет бесцельно пылиться, занимая место. Сплит-система в то же время висит под потолком, особо не мешая.

5. Шум

Тем не менее главный недостаток мобильного кондиционера — шум. Эта неприятная особенность связана с устройством прибора. Шумит любой кондиционер, однако у сплит-системы основной предмет шума находится на улице, в наружном блоке. Соответственно, при закрытых окнах это особо не мешает. В мобильном же кондиционере все устройство находится внутри помещения.

Конечно, «шумность» — понятие довольно субъективное. Находятся люди, которые не видят особой проблемы в звуках, которые производит мобильный кондиционер. Но большинство пользователей охлаждают воздух в помещении до того, как лечь спать, а потом отключают устройство. Для понимания — чаще всего шум работающего мобильного кондиционера сравнивают с пятью-шестью напольными вентиляторами или с работающим сервером. Так что сон при включенном мобильном кондиционере — идея весьма спорная.