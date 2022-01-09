В Германии выставлена на продажу модернизированная УАЗ «Буханка» за €26 тысяч

9-01-2022, 03:19

Житель Берлина выставил на eBay необычный УАЗ-2206 «Буханку» со светодиодной оптикой. За микроавтобус с пробегом 1500 километров планируется выручить минимум 26 тысяч евро или 2,4 млн рублей по текущему курсу.

Судя по объявлению, автомобиль никогда не попадал в ДТП и находится в хорошем состоянии как по кузову, так и по «технике». Причем по технической части эта «Буханка» полностью идентична «российской», но с той лишь разницей, что 112-сильный бензиновый двигатель объемом 2,7 литра модернизирован под более строгий экологический стандарт «Евро-6».

Модернизированная «Буханка». Фото ebay-kleinanzeigen.de

Модернизированная «Буханка». Фото ebay-kleinanzeigen.de

Модернизированная «Буханка». Фото ebay-kleinanzeigen.de

В плане оснащения у переделанного микроавтобуса есть «всё и даже больше», в том числе уже упомянутые выше светодиодные фары, экспедиционный багажник, раскладной диван в салоне и аудиосистема с поддержкой Bluetooth.

При желании эту «Буханку» можно дооснастить фаркопом, лебедкой, силовыми бамперами, лестницей на задней двери, «внедорожными» шинами, камерой заднего вида, обогревом сидений и даже кондиционером. Кроме того, вместе с машиной продавец отдает модуль с палаткой, который без проблем встает на место штатного багажника на крыше.