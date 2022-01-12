Египет на "пять" и "четыре". Что ждёт туристов в 2022 году?

Сегодня, 04:02

Спрос на путевки и отдых в египте в этом году колебался от ажиотажного до невысокого, но продажи на Новый год и январь вселяют надежды на удачный 2022 год. Тамер Саид, заместитель директора TEZ Tour в Египте рассказал о переменчивом спросе, предпочтениях туристов и планах на будущий год.

ПРОДАЖИ ЕГИПТА ПОХОЖИ НА ТАЙНУ

Продажи туров в Египет на российском рынке в этом году похожи на «тайну», которую не так просто разгадать, поделился впечатлениями Тамер Саид, заместитель генерального директора TEZ Tour Египет.

Выступая на официальной встрече в рамках пресс-тура TEZ Tour в Хургаду, г-н Саид уточнил, что после возобновления чартерного сообщения спрос на Египет был ажиотажным. Дефицит мест в отелях страны начал проявляться еще в октябре и продлился до конца ноября.

Тамер Саид, заместитель генерального директора TEZ Tour Египет. Фото: АТОР

Поначалу это было связано с максимально допустимой загрузкой в объектах размещения, которая, по решению правительства страны, не могла превышать 80%, а также с возобновлением полетных программ России, Великобритании и некоторых стран ЕС.

Отмена Министерством туризма ограничений по максимальной заполняемости отелей с 21 октября позволила увеличить объем предложения на направлении. Тем не менее доступных комнат было все еще недостаточно для покрытия повышенного спроса на отдых в Египте, особенно ввиду завершения сезона на традиционных летних направлениях, рассказывает Тамер Саид.

Однако в начале декабря продажи несколько замедлились и на 20-21 декабря, как и всегда в предновогоднем периоде, они относительно невысокие. Это позитивно отражается на ценах. Таких низких цен на Египет, как сейчас, говорит Тамер Саид, не было уже очень давно. Туристам, желающим отдохнуть по действительно выгодным тарифам, стоит поторопиться, поскольку на новогодних турах в Египет сэкономить точно не удастся.

Спрос на новогодние даты очень высокий, а ситуация с наличием мест складывается так же, как и в ноябре. Каждый день какие-то отели встают на стоп, в некоторых заканчиваются особо востребованные номера, рассказывает заместитель директора TEZ Tour Египет.

ПОЧЕМУ НА ЕГИПЕТ ВРЕМЕННО СНИЗИЛСЯ СПРОС В ДЕКАБРЕ

Тамер Саид напомнил, что период с начала месяца до начала четвертой декады декабря из года в год сопровождался снижением спроса.

В этом году в некоторой степени интерес сократился еще и из-за негативного информационного фона, вызванного очередями в аэропортах при вылете. Но сейчас проблема решена, все гости отправляются домой, как раньше. Необходимые досмотровые процедуры отнимают совсем немного времени.

Возможно, причина еще в том, что сервис в ряде отелей, к сожалению, был неудовлетворительным, хотя и эта проблема уже тоже решена, говорит он.

«Не исключаю, что у некоторых туристов интерес к Египту стал ниже и из-за того, что их ожидания о таком же соотношении цена/качество, как 6 лет назад, могли в чем-то не оправдаться. Но как бы то ни было, наблюдаемое замедление спроса в декабре — временное. Египет продолжает оставаться одним из самых востребованных направлений для россиян, а мы продолжаем стабильно получать заявки. Сейчас туры приобретают как за две, так и за 3-4 недели до вылета, то есть уже и на январь 2022 года. Это выше значений 2020 года, когда глубина бронирований не превышала двух недель», — говорит Тамер Саид.

По данным системы бронирования TEZ Tour, сейчас цены на туры в Египет на январь 2022 года (после новогодних каникул) также весьма невысоки. А это означает повышенный интерес туристов.

Так, тур в египетский отель 4* у TEZ Tour обойдется от 38,5 тыс. р. на двоих на 7 ночей на «все включено», с авиаперелетом (вылет 14 января) и трансфером.

Такой же тур с вылетом 11 января в отель категории 5* стоит от 47,6 тыс. р. на двоих на 7 ночей, также на «все включено».

РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ В ЕГИПТЕ ОТЕЛИ ВЫСОКОЙ КАТЕГОРИИ, НО ХОТЯТ ЭКОНОМИТЬ

Говоря о потребительском поведении россиян, г-н Саид отметил, что в осенне-зимнем сезоне 2021 года 26% российских туристов предпочитали отдыхать 9-11 ночей, 12% — 12-14 ночей и 50% туристов отдыхали в среднем 6-8 ночей. При этом 49% туристов отдохнули в отелях категории 5*, чуть меньше в отелях 4*, а отели 3* в Египте пользуются у россияне очень невысоким спросом.

Между тем, рассказывает г-н Саид, туристы, выбирая отели высокой категории, все равно хотят экономить. Поэтому некоторые отели Египта на новогодние праздники существенно сократили свои праздничные программы (например, отменили платные гала-ужины), чтобы сделать ценник на размещение более привлекательным.

ПЛАНЫ TEZ TOUR НА ЕГИПЕТ В 2022 ГОДУ

Планы TEZ Tour на египетском направлении на 2022 год большие, но их реализация будет зависеть от ситуации с коронавирусом и ограничениями в мире, говорит Тамер Саид.

В 2022 году TEZ Tour планирует заключить контракты на право эксклюзивной продажи с несколькими отелями в Египте, также компания обновляет и увеличивает парк трансферных автобусов.

На данный момент TEZ Tour — первый туроператор в Египте, который получил уже 4 новых автобуса выпуска 2022 года. Большое внимание, как и прежде, туроператор уделяет своим гидам, все они имеют высшее образование и систематически проходят тестирования.

TEZ TOUR ПРЕДЛОЖИТ РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ КРУИЗЫ ПО НИЛУ

Также TEZ Tour, видя рост интереса российских туристов к экскурсионным программам, планирует в будущем году предложить путешественникам больше возможностей для комбинации разных видов отдыха в Египте.

«Туристы давно изучили все пляжи и автобусные экскурсии. Мы предложим нашим клиентам заново познакомиться с древней цивилизацией и открыть для себя совершенно иной образ Египта. Мы начали расширять круизные программы по реке Нил. Это будут программы на 3-4 дня, которые позволят познакомиться с древними храмами и селениями, увидеть красивые нильские пейзажи. Традиционно большинство круизов начинаются в Луксоре, поскольку до него удобно добираться от Хургады. Можно двигаться вверх по реке, из Луксора в Асуан, а можно вниз по течению — из Асуана в Луксор», — рассказывает Тамер Саид.

Туристам TEZ Tour будут доступны занимательные экскурсионные программы по вечернему и ночному Каиру с посещением базара и ужинами на круизных кораблях. Будет программа и по маршруту Каир — Александрия.

«Сейчас спрос на круизы по реке Нил небольшой: не более 5% россиян выбирают такой отдых. Мы рассчитываем до конца 2022 года нарастить эту долю до 10%», — заявил г-н Саид.

В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе туристы смогут, помимо всего прочего, посетить исторические музеи, открытые в 2020 году и посвященные египетской цивилизации.

В музее Хургады туристы увидят коллекцию из более 1500 артефактов. Здесь есть предметы эпохи Древнего Египта, включая вещи из гробницы Тутанхамона, украшения эпохи османов. В экспозиции музея в Шарм-эль-Шейхе представлено три исторических периода: династический, греко-римский и исламский.

Также в 2022 году TEZ Tour запускает и мобильное приложение для туристов, призванное сделать отдых россиян в Египте максимально комфортным. Через приложение туристы смогут решить любые возникающие у них на отдыхе вопросы.

«Нам важно укреплять отношения с нашими гостями, мы прилагаем и будем прилагать все усилия для того, чтобы обеспечить им беззаботный отдых на курортах Египта», — заверил Тамер Саид.

Александра Полянская