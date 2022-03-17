Новости / Казахстанские

Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику

Вчера, 18:17

Эксперт Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин дал советы казахстанцам как вести себя во время надвигающегося экономического кризиса и роста цен. По его мнению населению стоит приготовиться к сокращению доходов и росту безработицы. Уход инвесторов, закрытие производств ряда компаний постепенно отразится на рынке труда и потребует от людей перепрофилирования специальностей, повышения квалификаций, поиска новой работы.

«Если накопили на автомобиль, покупайте по любой цене, даже если они очень быстро подорожали из-за падения рубля. Машины не подешевеют. Если есть какие-то деньги и старый автомобиль, транспортное средство нужно отремонтировать. Надо попытаться привести в порядок все товары длительного пользования (холодильники, пылесосы, чайники), а также само жилье, ремонты нужно делать уже сейчас. Услуги по ремонту холодильников, например, предлагает этоn сайт. Тем, кто не полностью отвык от физического труда, надо подготовиться к физической работе на земле, если кризис затянется. Может вернуться такое явление, как „шесть соток“, а вместе с ним и весенние посадки на дачных участках. Это будет резервный план на крайний случай» — посоветовал эксперт.

  • Просмотров: 97
Похожие материалы
  • Sol Casino - лучшее в Казахстане Sol Casino - лучшее в Казахстане
  • Контекстная реклама не работает, что делать? Контекстная реклама не работает, что делать?
  • Совет директоров Halyk Bank одобрил поэтапную интеграцию с банком Qazkom Совет директоров Halyk Bank одобрил поэтапную интеграцию с банком Qazkom
  • Нгуен Нгок Тхен: хочу поздравить Казахстан с успешным проведением ЭКСПО-2017 Нгуен Нгок Тхен: хочу поздравить Казахстан с успешным проведением ЭКСПО-2017
  • Заемщики в Алматы предпочитают онлайн-займы Заемщики в Алматы предпочитают онлайн-займы
    • Отзывы читателей
    Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику Казахстанские Вчера, 18:17
    Объём электрохлама достиг веса Великой Китайской стены Объём электрохлама достиг веса Великой Китайской стены Мировые Вчера, 18:01
    Sol Casino - лучшее в Казахстане Sol Casino - лучшее в Казахстане Казахстанские 3-03-2022, 19:08
    Стиль Пин Ап: особенности и преимущества Стиль Пин Ап: особенности и преимущества Культура 22-02-2022, 23:39
    Контекстная реклама не работает, что делать? Контекстная реклама не работает, что делать? Казахстанские 21-02-2022, 18:44
    Страна (Украина): будущим гражданам - зеленый свет, остальным - ужесточение. Как Россия хочет поменять правила для мигрантов Страна (Украина): будущим гражданам - зеленый свет, остальным - ужесточение. Как Россия хочет поменять правила для мигрантов Мировые 23-01-2022, 06:47
    Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? Дорогие стиральные машины или бюджетные: что лучше? KnowHow 21-01-2022, 09:45
    Ремонт стиральной или посудомоченой машины: выгодно или нет Ремонт стиральной или посудомоченой машины: выгодно или нет KnowHow 21-01-2022, 09:38
    Надувной гараж? Капсула? Чехол с молнией? — выбираем защиту для авто Надувной гараж? Капсула? Чехол с молнией? — выбираем защиту для авто KnowHow 12-01-2022, 03:47
    Несколько способов слушать музыку на андроид Несколько способов слушать музыку на андроид KnowHow 9-01-2022, 23:54
    Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств Общество 7-01-2022, 22:52
    Раз-раз! Procab у микрофона Раз-раз! Procab у микрофона KnowHow 7-01-2022, 22:46
    Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45 Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45 KnowHow 7-01-2022, 22:38
    Бесплатные катки в Алматы Бесплатные катки в Алматы Общество 27-12-2021, 22:44
    Плюсы и минусы у футбольного беттинга — ставки на футбол Плюсы и минусы у футбольного беттинга — ставки на футбол Спорт 26-12-2021, 03:08
    Что такое RTP в онлайн-казино? Что такое RTP в онлайн-казино? Общество 23-12-2021, 20:08
    Большинство завсегдатаев сайтов знакомств ищут только интим. Так где же знакомиться? Большинство завсегдатаев сайтов знакомств ищут только интим. Так где же знакомиться? Общество 12-12-2021, 22:24
    Как выбрать удобные инадежные коньки: советы от Роскачества Как выбрать удобные инадежные коньки: советы от Роскачества Спорт 12-12-2021, 21:35
    Готовь телегу зимой: как выбрать насос для полива огорода Готовь телегу зимой: как выбрать насос для полива огорода KnowHow 12-12-2021, 17:23
    Как попасть в ТОП поисковой выдачи Как попасть в ТОП поисковой выдачи KnowHow 27-10-2021, 21:43