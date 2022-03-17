Сходить к зубному, сделать ремонт, купить бытовую технику

Вчера, 18:17

Эксперт Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин дал советы казахстанцам как вести себя во время надвигающегося экономического кризиса и роста цен. По его мнению населению стоит приготовиться к сокращению доходов и росту безработицы. Уход инвесторов, закрытие производств ряда компаний постепенно отразится на рынке труда и потребует от людей перепрофилирования специальностей, повышения квалификаций, поиска новой работы.

«Если накопили на автомобиль, покупайте по любой цене, даже если они очень быстро подорожали из-за падения рубля. Машины не подешевеют. Если есть какие-то деньги и старый автомобиль, транспортное средство нужно отремонтировать. Надо попытаться привести в порядок все товары длительного пользования (холодильники, пылесосы, чайники), а также само жилье, ремонты нужно делать уже сейчас. Услуги по ремонту холодильников, например, предлагает этоn сайт. Тем, кто не полностью отвык от физического труда, надо подготовиться к физической работе на земле, если кризис затянется. Может вернуться такое явление, как „шесть соток“, а вместе с ним и весенние посадки на дачных участках. Это будет резервный план на крайний случай» — посоветовал эксперт.