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Плюсы и минусы у футбольного беттинга — ставки на футбол

21-06-2022, 04:53

Какие преимущества и негативные моменты в ставках на футбол

Плюсы и минусы у футбольного беттинга - ставки на футбол

Футбол удерживает «пальму первенства» как в общей популярности, так и как тема для пари в виде спорт ставок. На матчи в этом виде спорта ежедневно размещаются даже не тысячи, а миллионы ставок. Не удивительно, что в любой букмекерской линии есть детальная роспись на практически любой поединок более-менее высокого уровня.

Какие же плюсы и минусы у футбольного беттинга?

Преимущества «игры миллионов» для ставок:

  • Не сложно найти тему для пари — матчей каждый день проводят очень много. Да, летом наступает традиционное межсезонье. Но даже в это время можно найти немало чемпионатов Европы, что проводятся по схеме «весна-осень», да и в Америке проводят игры, пусть и в неудобное для лайв-режима время. В любом случае, у беттора есть немало вариантов для того, чтобы подготовить даже не одну, а несколько ставок ежедневно.
  • Изменение коэффициентов происходит постепенно. В футболе нет такой динамики, как, например, в баскетболе или теннисе, особенно настольном. Так что можно относительно спокойно оформлять пари даже в режиме «футбол лайв», не беспокоясь, что за какую-то секунду котировки резко изменятся — и, по закону подлости, конечно же, в невыгодную для Вас сторону.
  • Информации более чем достаточно. По большому счету, сложно найти того, кто не знал бы правил футбола, или не понимал, кто из клубов или сборных сильнее. Да и новостей о травмах, конфликтах и прочем хватает.
  • Разработано немало стратегий, что проверены как раз на футболе, и дают результат у опытных и дисциплинированных бетторов. Зачастую такие используют игровые модели «Догон», Келли, Далласа, Д’Аламбера. .

Общепризнанными минусам считаются:

  • Необходимость проводить тщательную подготовку. Это не бокс или теннис, с участием всего пары противников. Нужна качественная аналитическая работа, разбор грядущего матча, и поиск оптимального варианта.
  • Все может резко измениться уже после ставки, но перед началом самой игры. Самые популярные сюрпризы — это резкое изменение погодных условий (например, внезапный дождь или снег), или травма важного игрока на предматчевой тренировке. Подобное может очень сильно скорректировать вероятность того или иного исхода, и далеко не всегда при этом шансы беттора повышаются.

Начав делать свои ставки на футбол, каждый игрок оба перечня очень быстро будет дополнять своими преимуществами и недостатками. Но, все же, первых, кажется, все-таки больше, и потому эта парадоксальная игра с мячом остается популярной вот уже второе столетие.

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