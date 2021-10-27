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Где взять деньги в долг срочно

27-10-2021, 03:43

Когда возникает необходимость срочно перезанять некоторую сумму, то можно попытаться найти у знакомых, но ведь не всегда есть такая возможность. При этом различные микрофинансовые организации предлагают быстро взять деньги в долг на взаимовыгодных условиях.

Рекомендации для граждан Казахстана

Если воспользоваться услугами кредитных организаций, то потребуется долгое ожидание рассмотрения заявки и приличный перечень необходимых документов. Взять кредит наличными в Петропавловске https://akshamat.kz/petropavlovsk/kredit-nalichnymi-v-petropavlovsk/ будет лучшим решением, если срочно нужны деньги и нет времени ждать ответа от банка. Для оформления заявки нужно прийти в один из офисов МФО «Акшамат», заполнить специальную анкету и в течение 15 минут получить положительное решение. 

Оформить заявление на выдачу микрозайма также можно на сайте в режиме онлайн и в этот же день получить заемные средства на вашу банковскую карту. Понадобится только один документ, паспорт гражданина Казахстана, а также вы должны быть не моложе 21 года. При этом получить деньги в долг в Казахстане https://akshamat.kz/srochnye-dengi/ можно двумя способами, например:

  1. Наличными. Для этого потребуется прийти в любое отделение организации и заполнить анкету.
  2. Переводом. Безналичное перечисление микрозайма на указанную личную карту любого банка осуществляется при оформлении заявки на сайте МФО.

Особенности предложений

В Петропавловске предлагается взять кредит на выгодных условиях, например, вы самостоятельно выбираете сумму и срок оплаты. Нет никаких навязчивых скрытых комиссий и обманчивых процентных ставок. В договоре ясно указано, какую сумму вы берете и сколько денег вам придется отдать. Весь долг потребуется вернуть через определенный период, указанный изначально.

При займе от 10 до 140 тысяч тенге не требуется поручительство и залоговое обеспечение. Своим клиентам МФО «Акшамат» предлагает 3 удобных способа погашения задолженности — при личном посещении отделения оплата производится в кассе организации и безналичным переводом на указанные реквизиты, а также с помощью терминала Qiwi. Оформить микрозайм можно на срок от двух дней до одного месяца. 

Когда возникла непредвиденная ситуация и срочно нужны деньги, не теряйте время, а обращайтесь в специализированные учреждения. В течение 15 минут выдадут требуемую сумму и вы спокойно сможете решить любые возникшие трудности, при этом не нужно указывать на что именно потребовался кредит.

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