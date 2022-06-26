Имплантация зубов по методу All-On-4

26-06-2022, 20:12

Операция «Все на 4», как и любая другая методика протезирования, имеет показания и противопоказания. Запретов для нее гораздо меньше, чем ситуаций, в которых она показана. Протокол «Все на 4» можно использовать даже в сложных случаях, когда другой метод запрещен.

Показания к имплантации all-on-4

Одним из главных особенностей этой методики является возможность восстановления зубного ряда у людей с адентией - полным отсутствием собственных зубов. Другие способы в таком случае не помогут. По статистике больше половины пациенто, обращающихся в кабинет имплантолога, чтобы воспользоваться методикой имплантация all on 4 – это пожилые люди с адентией. Им устанавливают полный протез на 4 имплантах, что возвращает способность жевать, правильно разговаривать, избавляет от психологических проблем.

Метод подходит и в случае, если отсутствует только несколько зубов

Присутствие во рту нескольких зубных единиц мешает поставить съемный протез. Технология all-on-4 решает эту проблему. Протезирование при отсутствии большого количества зубов с вживлением 4 имплантов полностью восстанавливает жевательные способности и эстетику. Технология улучшает качество жизни пациента. Для каждого изготавливается индивидуальный шаблон, позволяющий учитывать строение рта конкретного больного. Импланты вживляются в свободные места, на них надевается несъемный протез. Собственные зубы остаются на виду или скрываются под коронками, входящими в состав протеза. Им не требуется обтачивание, как при установке мостовидных конструкций.

Метод помогает людям, у которых много разрушенных, кариозных, шатающихся зубов

На таких зубах размножаются микроорганизмы, они становятся источником инфекции. Их нужно удалить или залечить – это предотвратит воспаление, способное поразить костную ткани. После удаления больных зубов лучшим способом восстановления ряда станет установка имплантов по протоколу all-on-4.

Имплантация all-on-4 показана если человек не может носить съемный протез

Когда костная ткань уменьшилась в объеме, закрепить съемный протез затруднительно даже если использовать клей.

Со временем у людей, которые носят съемные протезы, альвеолярный гребень становится ниже, что может помешать провести имплантацию. Но если сохранилась ширина гребня, вживление 4 имплантов возможно. После проведения операции пациенту возвращается правильный прикус и жевательная функция, восстанавливается работа суставов. Многие люди, какое-то время поносив съемный протез, убеждаются, что этот метод их не устраивает. Он неудобен и ненадежен. Возникает желание приобрести более надежную конструкцию, которая не выпадет изо рта во время жевания или смеха. Тем, кто хочет стабильности, рекомендуются несъемные протезы, установленные по системе all-on-4.

Синуслифтинг не нужен

У людей, давно удаливших зуб, атрофируется челюстная кость. Она становится меньше в объеме, теряет крепость, делается хрупкой. Если планируется поставить имплант, хирург не сможет найти достаточного объема кости, чтобы вживить абатмент. В таких случаях приходится делать дорогостоящую пластику. Это длительная, сложная операция, на которую не у всех хватает денег, времени или здоровья. Установка имплантов по протоколу all-on-4 позволяет обойтись без синус-лифтинга и остеопластики. Человек выигрывает не только в деньгах, но и во времени, так как ему не приходится ждать 9 месяцев, пока восстановится костная ткань.

Возможность жевать, улыбаться, демонстрируя красивые ровные зубы, разговаривать, четко произнося все звуки, зависит от наличия зубов во рту. Если зубных единиц не хватает или они полностью отсутствуют, современные технологии позволяют устранить этот дефект с помощью имплантации по протоколу all-on-4. Данный метод является одним из самых дешевых, при этом он удобен и надежен.