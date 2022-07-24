Работы по строительству обхода Усолья-Сибирского ведутся с опережением календарного графика

24-07-2022, 02:21

По состоянию на 22 июля процент технической готовности составляет 40%.



На объекте уже приступили к укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это завершающий этап устройства дорожной одежды, площадь которой составит 895 тыс. кв.м.



Щебеночно-мастичную смесь укладывают с помощью перегружателя для исключения температурной сегрегации и неоднородности смеси. Также с его помощью удается обеспечить непрерывность укладки и избежать ударной нагрузки на права на асфальтоукладчик от самосвала, вследствие которой остается поперечный сдвиг.



- Строительство данного участка трассы Р-255 «Сибирь» позволит обойти г. Усолье – Сибирское и п. Тельма, обеспечить более комфортное проживание населения, улучшить экологическую ситуацию, снизить количество ДТП, а также увеличить пропускную способность и интенсивность движения с 15 до 30 тысяч автомобилей в сутки.- сообщили в УПРДОР "Прибайкалье".



Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2024 года.