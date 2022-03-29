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Ламинат: особенности материала, способы укладки

29-03-2022, 16:13

Современный рынок предлагает огромный выбор разнообразных материалов для внутренней отделки. Ламинат – популярное решение для покрытия пола, которое имеет немало весомых преимуществ. Существует несколько видов материала. Узнать особенности и преимущества покрытия «узкая доска» можно по ссылке https://www.laminat-almaty.kz/laminat-uzkaya-doska.html. Заказать этот и другие виды ламината в Алматы можно в интернет-магазине «Ламинат плюс LTD». Также полезно изучить основные способы укладки покрытия, преимущества и особенности данного вида отделки.

Особенности

Ламинат – это популярный материал, который активно применяется для облицовки полов. Покрытие отличается экологичностью, доступной стоимостью и простым монтажом. Доски устойчивы к истиранию и механическим повреждениям. В помещении с таким полом можно передвигать мебель с колесными опорами, без страха испортить отделку. Также ламинат не выгорает под воздействием УФ-лучей.

Покрытие не требует циклевки и полировки после укладки. Ламинат устойчив к температурным перепадам, не требует особого ухода. Достаточно периодически протирать пол влажной ветошью.

Современные производители выпускают отделочные материалы в соответствии с ГОСТ. За счет этого материалы не выделяют ядовитых веществ, являются безопасными для жильцов. Это особенно важно для семей с детьми. Стелить ламинат можно в любых помещениях, где отсутствует риск постоянного воздействия на отделку влаги. Для кухни и ванной покрытие не рекомендуется.

Способы укладки

Ламинат реализуется в виде фрагментов, которые укладываются на пол. В зависимости от личных предпочтений и дизайн-проекта можно выбрать один из нескольких вариантов монтажа. Популярные технологии:

  1. Прямая укладка. Метод является наиболее простым и понятным. Дощечки укладываются друг за другом с небольшим смещением. Укладывать покрытие начинают от стены комнаты.
  2. «Елочка». Метод предусматривает монтаж досок под прямым углом друг к другу. Для этой технологии необходимо приобретать специальный ламинат с соответствующими пазами.
  3. Диагональная укладка. В данном случае доски укладывают от стены под углом 40 градусов. Способ является сложным, требует наличия определенных знаний и навыков.

В Казахстане заказать ламинат, а также плинтусы для него и прочие отделочные материалы по выгодным ценам можно в интернет-магазине «Ламинат плюс LTD»: https://www.laminat-almaty.kz/catalog/plintus-mdf. В каталоге представлен большой выбор покрытий с различными характеристиками. Все товары соответствуют действующим стандартам качества и безопасности. Получить подробную информацию или оформить заказ можно в рабочее время по телефону или онлайн.

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