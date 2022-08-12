Как вести семейный бюджет

Вчера, 02:46

У каждой семьи есть обязательные расходы, и, как правило, на эти цели направляется большая часть финансов. Но есть и непредвиденные траты, и стратегические цели — желание накопить на дорогую вещь, на улучшение жилищных условий, на образование детей или на отпуск. Нередко у семей не получается не только откладывать, но и удовлетворять текущие потребности. После зарплаты деньги заканчиваются очень быстро. Это касается в том числе и людей, чей достаток многие считают хорошим. Изменить ситуацию поможет семейный бюджет: учет, планирование доходов и трат.

Из чего состоит семейный бюджет

Доходы. В них входят зарплаты работающих членов семьи, пенсии, социальные пособия, алименты, деньги от сдачи имущества в аренду, бонусы от инвестиций и прочие поступления финансов.

Расходы. Это траты домочадцев.

Общие — например, продукты, промтовары, жилищно-коммунальные услуги, кредиты, обслуживание машины, проезд на общественном транспорте, совместные походы в кафе, подарок тете, корм для кота.

Личные — одежда, лекарства, маникюр, развлечения с друзьями, хобби, фитнес, репетитор, бизнес-ланчи.

Непредвиденные — для решения экстренных вопросов: на ремонт холодильника в Алматы, замену пробитого колеса, оплату штрафа.

Накопления. Они остаются (или не остаются) после того, как распределены расходы.

Как вести семейный бюджет

1. Четко определите финансовую цель: для чего вам понимать доходы и расходы. Например, вы хотите раз и навсегда избавиться от долгов, навести порядок в делах, экономить, перестать спускать деньги на всякую ерунду, через два года купить автомобиль, следующим летом поехать всей семьей на море.

2. Договоритесь с членами семьи, что теперь у вас есть бюджет.

3. Оцените материальное положение. В течение месяца записывайте любую прибыль и каждый потраченный рубль по тем или иным статьям. Не игнорируйте мелкие суммы. Сложите расходы и сравните их с доходами. Так вы поймете, на что уходят деньги, какие направления в большей степени нагружают бюджет.

4. Если обнаружили дефицит, то есть расходы превышают доходы, подумайте, от каких покупок можно отказаться, какие траты сделать необязательными. Может, отменить подписку на фильмы, бросить курить, не приобретать десятые туфли, больше ходить пешком?

5. Оформите семейный бюджет по категориям, учитывая финансовую цель и материальное положение. Постарайтесь спрогнозировать сумму расходов на ближайший месяц и укажите лимиты. Для этого можно использовать блокнот, электронные таблицы или мобильные приложения.

6. Старайтесь не превышать заложенные лимиты и откладывать «на черный день». Корректируйте бюджет каждый месяц, анализируя доходы и расходы.

7. Назначьте того, кто будет контролировать траты. Можно открыть общий счет — тогда всей семье будет известно о «несанкционированных» платежах.

На чем можно экономить