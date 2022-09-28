Правильные ставки - залог удачи

Вчера, 02:48

Чтобы успешно играть с букмекерами, оставаясь в выигрыше, нужно не только пользоваться прогнозами от профессионалов, но и знать стратегии букмекерских ставок! Хаотичная, бессистемная игра, которой часто грешат новички, может принести сиюминутную прибыль, но в конечном итоге оборачивается убытками. Даже у компетентных игроков отдельные проигрышные ставки — не редкость. Чтобы не оставаться в минусе, нужно использовать систему, или метод, позволяющий перекрывать проигрыши. Это и есть стратегия игры на ставках. При правильном подходе онлайн ставки на спорт гарантировано принесут прибыль и позволят выйти в плюс!

Ставки на спорт это легкий путь к приумножению благосостояния. Но прежде всего, нужно начать с понимания того, что не существует на 100% проходимых, «железных», «железобетонных» и любых других видов ставок, названия которых гарантируют их выигрыш. Любое пари, даже самое безопасное, может проиграть, и это данность, с которой нужно смириться. Да, есть потенциально менее рискованные и более проходимые ставки, относительно остальных. Это, как правило, сказывается на величине их коэффициента — чем он ниже, тем больше букмекер верит в выигрыш такого пари, но, опять же, 100%-й гарантии не даст никто. Гарантированно победной может стать только арбитражная ситуация, о которой будет сказано далее в рамках обзора, но особо рассчитывать на них не стоит, т.к., во-первых, это крайне редкое явление, во-вторых, оно напрямую запрещено правилами БК, а потому использование так называемых вилок может привести к блокировке аккаунта.

Поэтому, прежде чем перейти к представленным далее стратегиям, учитите, что ни одна из них не гарантирует выигрыш, мы лишь собрали те тактики ставок, которые позволяют существенно повысить его вероятность, сведя риски к минимуму. И то, это выражение справедливо только при неукоснительном следовании правилам стратегии:

1. Игнорируйте женские и молодежные игры — я не полностью отбросил такие игры, ибо научился выбирать правильные. Вначале большинство проигранных ставок было именно на такие матчи;

2. Не допускайте слишком большой разницы в классе и коэффициентах —дело в том, что наш фаворит может побеждать 8:0, но команда-соперник очень захочет забить гол престижа. Как правило, она его забивает, ведь ей уже нечего терять, тем более что противник расслаблен, ведь давно уже решил свои задачи;

3. Выбирайте правильные лиги — сразу отбросьте чемпионаты Голландии и с удовольствием ставьте на Италию, особенно низшие лиги;

4. Не бойтесь ставить на коэффициенты около 2.0 — новички почему-то считают, что они точно не сыграют, но именно такие пари приносят наибольший доход, особенно если это индивидуальный тотал меньше 1-го с возможность возврата.

Если не делать тщательного анализа и хаотично управлять игровым банком, то даже самые безопасные стратегии приведут к краху. В беттинге риск есть всегда, просто рассмотренные методики, позволяют его сократить и повысить шансы на успех. Основным компонентом заработка в букмекерской конторе, всегда будет является ваше отношение к делу, дисциплина и разбор событий.