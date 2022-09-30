Лучший рынок для ставок на футбол

Стандартный маркет ставок на футбол для неопытных беттеров с низким риском.

30-09-2022, 04:17

В букмекерских конторах выставлены более 200 рынков ставок на футбол. Болельщики используют наиболее популярные маркеты для заключения пари: победа или ничья, точный счёт, больше/меньше, двойной шанс.

Исходы на победу или ничью

Маркет «П1ХП2» позволяет делать ставки на общий исход игры — победа хозяев, победа гостей или ничья.

Поскольку существует три исхода, букмекеры устанавливают на рынок средние коэффициенты.

Опытные бетторы рекомендуют использовать маркет неопытным пользователям. Рынок при грамотном подходе позволит получать прибыль медленно, но с низким риском.

Большим преимуществом рынка является ликвидность. Благодаря популярности маркета у клиентов букмекерских контор не возникает проблем с размещением ставок. Новички могут удачно использовать бонусные предложения организаторов азартных игр — поставить на победу или ничью в футболе фрибет БК и получить выигрыш сразу на основной счёт.

Двойной шанс

Рынок двойных шансов — альтернатива рынку только на победу или ничью. Он предлагает три различных исхода:

победа хозяев или ничья;

ничья или победа гостей;

победа хозяев или победа гостей.

Рынок «Двойной шанс» идеально подходит для ставок с минимальным риском.

Результат без ничьей

В маркете «Результат без ничьей» существует только два исхода:

победа хозяев;

победа гостей.

Если игра заканчивается вничью, букмекер возвращает игроку ставку — проводит расчёт с котировкой 1.00.

На традиционном рынке пользователь потеряет поставленные деньги, если поставит на победу команды в матче, но встреча закончится вничью.

Точный счёт

Рынок состоит из нескольких результатов, связанных с итоговым счётом игры.

Поскольку существует много конкретных исходов, рынок «Точный счёт» предлагает высокие коэффициенты на исходы. Маркет является одним из самых рискованных. Если провести предварительный анализ предстоящей встречи, можно выиграть большую сумму.

Ставки на Тотал Больше/Меньше

Тотал Больше/Меньше — менее специфический рынок голов. Маркет обычно существует в значениях от 0.5. Игрок ставит на то, что во встрече тотал голов будет больше или меньше заданного букмекером числа.

На рынок букмекерские конторы предлагают разнообразные котировки. Маркет подходит для многих матчей. Исход «Тотал больше 0.5» является безопасной ставкой, так как имеет высокий процент проходимости.

Какой рынок ставок на футбол выбрать

Перечисленные рынки понятны даже новичкам в спортивном беттинге и при грамотном анализе способны принести успех.

Пари на представленные варианты можно заключать в большинстве букмекерских контор и выбирать лучшие коэффициенты.