Стильное вечернее платье: как правильно выбрать бренд по распродаже

Вчера, 05:24

Вас пригласили на благотворительный бал, свадьбу, в ресторан, променад на яхте или другое событие? Замечательно! Теперь вы можете выгулять свое вечернее платье. Наряды из вашего шкафа уже приелись, и вы хотите что-то свеженькое? Присмотритесь к моделям от европейских брендов.

Идеальным кроем, уникальным дизайном и легкими тканями они позволяют почувствовать в себе ту женственную энергетику, которая приковывает восхищенные взгляды окружающих. В этой статье мы поделимся с вами лайфхаками, как и какой наряд подобрать на распродаже, они позволят вам вечернее платье купить киев.

Стильное вечернее платье — элегантное украшение любого вечера

Любой торжественный вечер — это шанс проявить свою женственную натуру и элегантность. И вечернее платье помогает воплотить это в реальность. Как правило, это наряд длиною в пол. Он сшит из роскошного драпирующегося материала: вискозы, атласа, шелка или полиэстера. Имеет идеальный крой с подчеркиванием привлекательных изгибов.

Оригинальный дизайн с вырезами на спине или плечах, плиссированной юбкой, кружевными вставками, металлизированными нитями и прочими воплощенными идеями — еще одна особенность вечерних платьев. А их расцветка напоминает палитру драгоценных камней: рубина, топаза, изумруда, черного оникса.

Надев такое платье, подобрав к нему туфли на каблуке, роскошные украшения и клатч, вы увидите перед собой красотку, готовую покорять мир. Отравляясь в таком наряде в театр, на благотворительный бал, романтический ужин при свечах или другое событие, вы сами заметите, что ваши плечи расправились, а походка стала плавной, как и подобает элегантной леди.

Как правильно выбрать вечернее платье: советы от Reiss

Подобрать идеальное брендовое вечернее платье в современных реалиях сложно, поскольку не всегда есть свободных пару часов на беготню по бутикам. Да и среди множества моделей часто попадаются подделки, которые нелепо сидят на фигуре и после нескольких торжественных выходов в свет становятся похожими на тряпку: на ткани появляются затяжки и узелки, она растягивается и теряет свой первоначальный цвет.

Поэтому так важно изначально выбирать подходящий наряд. Для этого стоит учитывать несколько важных нюансов, которые рекомендует RS-store, официальный представитель британского бренда Reiss:

Бренд или подделка . Отличить настоящее фирменное платье от искусно сделанной реплики вы можете невооруженным взглядом по внешнему виду. Ровные швы без единого узелка и пропуска, идеально пришитое кружево и качественный материал с равномерным окрасом доказывают то, что перед вами оригинал.

. Отличить настоящее фирменное платье от искусно сделанной реплики вы можете невооруженным взглядом по внешнему виду. Ровные швы без единого узелка и пропуска, идеально пришитое кружево и качественный материал с равномерным окрасом доказывают то, что перед вами оригинал. Тип фигуры . Если ваши очертания напоминают по форме грушу, скрыть слишком объемные бедра и подчеркнуть талию поможет платье А-силуэта, со шлейфом или разрезом спереди. А чтобы подчеркнуть красивые плечи, обратите внимание на модель на одно плечо. Ваша фигура «перевернутый треугольник»? Идеальным решением в этом случае станет платье с V-образным вырезом на тонких бретелях. Ампир или наряд в греческом стиле из развивающегося на ветру шифона сделает яблочные очертания более женственными. Обтягивающее платье с тонкими бретелями и боковыми разрезами хорошо смотрится на прямоугольной фигуре. А если у вас «песочные часы», вы счастливая женщина, ведь вам подойдет любая модель. По-особенному красиво смотрится наряд с акцентом на талии и V-образным декольте.

. Если ваши очертания напоминают по форме грушу, скрыть слишком объемные бедра и подчеркнуть талию поможет платье А-силуэта, со шлейфом или разрезом спереди. А чтобы подчеркнуть красивые плечи, обратите внимание на модель на одно плечо. Ваша фигура «перевернутый треугольник»? Идеальным решением в этом случае станет платье с V-образным вырезом на тонких бретелях. Ампир или наряд в греческом стиле из развивающегося на ветру шифона сделает яблочные очертания более женственными. Обтягивающее платье с тонкими бретелями и боковыми разрезами хорошо смотрится на прямоугольной фигуре. А если у вас «песочные часы», вы счастливая женщина, ведь вам подойдет любая модель. По-особенному красиво смотрится наряд с акцентом на талии и V-образным декольте. Цвет. Беспроигрышный вариант на любом торжестве — однотонное вечернее платье. Черная классика подходит всем. Брюнеткам и шатенкам к лицу красный, зеленый и синий цвет. Светловолосые девушки смотрятся шикарно в платье голубого, розового, кораллового цвета или оттенка металлик.



Взяв во внимания все эти советы, не забывайте прислушаться и к своему внутреннему голосу. И тогда вы 100% найдете платье свой мечты, которое сделает вас особенной на торжественном вечере!

Автор: Светлана Егорова