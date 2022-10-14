Облачные технологии в новых условиях: альтернативные решения

Облачные технологии в новых условиях: альтернативные решения14-10-2022, 04:08
Переход на санкционно-устойчивые решения, быстрый и массовый, — острая необходимость для экономики России. Такие решения должны быть созданы без использования библиотек и фреймворков, способных попасть под санкции, а также работать без обязательного доступа к серверам, расположенными за пределами РФ. В любом сегменте данный процесс имеет свою специфику, в том числе и в облачном.
Кто и как использует облака
Обслуживание собственного дата-центра на уровне крупных провайдеров — очень дорогое мероприятие. Помимо закупки серверов необходимо обеспечить ЦОД системами пожаротушения и видеонаблюдения, установить контроль доступа и набрать команду для выполнения этих задач. А если бизнесу нужно больше серверов, уже имеющийся дата-центр не расширить — нужно строить новый. Таким образом, ЦОДы целесообразны лишь для профильных компаний или холдингов с собственной ИТ-командой.
Поэтому большинство компаний обращаются к облачным провайдерам, чтобы сэкономить значительную часть ИТ-бюджета и быть более гибкими и мобильными в управлении ИТ-ландшафтом. В России наиболее популярны следующие типы услуг:
- Это услуга, оказываемая дата-центром по размещению серверов клиента в ЦОДе. Провайдер подключает это оборудование к своей инфраструктуре, обеспечивает его защиту и обслуживание. Недостаток такого подхода — все вопросы по железу всё равно остаются на стороне клиента.
- IaaS (Infrastructure as a Service) — аренда вычислительных ресурсов, на которые клиент может устанавливать любое программное обеспечение и приложения. Провайдер берёт на себя задачи по обновлению и настройке платформы виртуализации.
- PaaS (Platform as a Service) подразумевает аренду инструментов для разработки и запуска приложений: систем управления базами данных, программных сред и сервисов для тестирования. Облачный провайдер отвечает не только за железо, но и за обновления и настройку используемых клиентов решений.
- Managed services — это возможность спроектировать на базе выделенной инсталляции в облаке уникальную инфраструктуру, учитывающую пожелания по функциональности, безопасности и внешних интеграций. Клиент не привязан к сервису конкретного провайдера, а значит — вправе самостоятельно выбирать решения, которые лучше подойдут для его задачи.
- SaaS (Software as a Service) — предоставление ПО по подписке. Пользователь не может скачать сервис целиком, фактически он его арендует. SaaS удобен, когда у компании нет долгосрочного планирования — она просто платит за софт в моменте, не тратя бюджет на лицензии на дорогостоящее ПО.
По сути это эволюционный путь, который проходил бизнес в развитии ИТ-инфраструктуры. Сначала компании покупали сервер и через какое-то время поняли, что он не масштабируемый, — нужна виртуальная машина. Внедряли платформу виртуализации, но и тут сталкивались с тем, что она недостаточно гибкая, — и шли в ЦОД. Спустя какое-то время переходили на платформенные сервисы — ещё более удобные в управлении инфраструктурой. Постепенно компании приходили к тому, что лучше переходить на PaaS-сервисы, предоставляемые публичными облаками.
Что изменилось после санкций
До весны этого года российские компании смотрели преимущественно на крупные зарубежные публичные облака: Amazon (AWS) и Microsoft Azure. Причина простая — уровень предоставляемых ими услуг несопоставим с уровнем российский провайдеров. Например, у Amazon свыше 250 сервисов, у «Яндекса» — в 4–5 раз меньше. Функциональные возможности тоже сильно отличаются, уступая по доступности и надежности. Поэтому компании часто переходили на микросервисную архитектуру, переезжали в облако и жили на платформенных сервисах.
Сложности, вызванные ограничениями зарубежных провайдеров в отношении российских пользователей весной 2022 года, ознаменовал по сути технологическую деградацию бизнеса. Глобальные компании приостановили проекты развития и стали разворачивать локальную инфраструктуру в надежде отделить дочерние организации от головного офиса. Из-за невозможности купить лицензии и воспользоваться современными решениями, например Microsoft, предприятия переходят на технологических стек 5–7-летней давности.
Российский бизнес начал уходить из развитых публичных облаков в on-premises решения или в отечественные публичные облака. Компаниям, которые ранее использовали уникальные сервисы в Azure или AWS, пришлось сложнее всего: они вынуждены перестраивать архитектуру приложений.
У облачных провайдеров в России похожая проблема: они страдают от нехватки лицензий и железа. Очевидно, что пока не будет налажен серый импорт серверов и оборудования, количество отказов даже у крупных игроков будет высоким, а доступность ресурсов будет падать.
Несмотря на то, что многие российские компании пересмотрели свои стратегии развития и заморозили часть ИТ-проектов, миграция в облако остаётся актуальной задачей, в том числе из-за желания сократить капитальные затраты на новую инфраструктуру. И здесь их ждёт ряд сложностей.
Трудности перехода — как избежать
Часто компании понимают под миграцией в облако развёртывание приложений в том виде, который был до этого. Такой подход не учитывает географическую удалённость, особенности каждого отдельного хостинга и разнообразие возможностей. Из-за этого возникает дискоммуникация, а миграция превращается в маленькую катастрофу для бизнеса.
Чтобы получить позитивный опыт от переезда, нужно держать в голове несколько рекомендаций.
- Тщательно собирайте информацию. Обсудите с провайдерами, какую функциональность предоставляет облачный сервис и как её «приложить» на собственные нужды и процессы в компании.
- Убирайте лишнее. Из множества вариантов нужно выбирать только те сервисы, которые действительно нужны бизнесу.
- Внимательно тестируйте приложения в действии. Проверка решения «в вакууме» напрасна: необходимо проверить, как пользователи работают приложении после миграции в облако. Как бы тщательно ИТ-специалисты не тестировали характеристики ИТ-ландшафта, только после боевой нагрузки понятно, отвечает ли система требованиям по доступности и отказоустойчивости. Поскольку большая часть технологического стека находится в руках провайдера, без дублирования каналов передачи данных и тонкой настройки сетевой связанности могут быть проблемы.
Облако дает неоспоримые преимущества, одно из которых — лёгкость и простота разворачивания и сворачивания приложений. В отличие от закупки серверов и их технического оснащения, виртуальная среда не требует больших капитальных затрат: можно попробовать тот или иной облачный сервис и отказаться о него, если он не подошёл.
Что нас ждёт в ближайшие пару лет
Провайдеры столкнулись с наплывом российских компаний, которых условно можно поделить на две группы. Первые хотят уйти с зарубежных облачных сервисов, понимая, что в каких-то вопросах столкнуться с недоступностью нужных возможностей. Вторые жалуются на то, что им больше не обновить собственное серверное оборудование или не получить нужный уровень техподдержки, из-за чего компании переходят на сервисную модель и ищут провайдеров.
К слову, закупка оборудования в текущих условиях — непростая, рискованная и дорогая история. Например, некоторые компоненты провайдеры заказывают трансфером через соседние континенты и ждут не неделями, как раньше, а месяцами. Это накладывает риски и на клиентов. От безысходности компании могут приобрести сервер бу, что повышает шансы возникновения сбоев.
Более того, параллельный импорт накладывает ограничения на гарантийные условия: зарубежные производители просто не смогут оперативно предоставлять замену оборудованию или компонентам. Для провайдеров с огромным парком оборудования ситуация также несет огромные риски. К сожалению, это реалии ближайших лет при сохранении геополитической напряженности.
Очевидно, что компании приостановят своё технологическое развитие. Сервисы, которые ранее предоставляли Azure и AWS, особенно важны для компаний, которые занимаются разработкой продуктов, и сейчас эти игроки будут значительно проигрывать в технологической конкуренции на глобальном рынке.
Что касается конечных пользователей, уже наблюдаем постепенный переход с продуктов Microsoft на альтернативные варианты по всем направлениям: от офисных приложений и операционной системы до баз данных и ВКС. Некоторые, вероятно, перейдут на более ранние версии ИТ-решений.