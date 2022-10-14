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Облачные технологии в новых условиях: альтернативные решения

14-10-2022, 04:08

Переход на санкционно-устойчивые решения, быстрый и массовый, — острая необходимость для экономики России. Такие решения должны быть созданы без использования библиотек и фреймворков, способных попасть под санкции, а также работать без обязательного доступа к серверам, расположенными за пределами РФ. В любом сегменте данный процесс имеет свою специфику, в том числе и в облачном.

Кто и как использует облака

Обслуживание собственного дата-центра на уровне крупных провайдеров очень дорогое мероприятие. Помимо закупки серверов необходимо обеспечить ЦОД системами пожаротушения и видеонаблюдения, установить контроль доступа и набрать команду для выполнения этих задач. А если бизнесу нужно больше серверов, уже имеющийся дата-центр не расширить нужно строить новый. Таким образом, ЦОДы целесообразны лишь для профильных компаний или холдингов с собственной ИТ-командой.

Поэтому большинство компаний обращаются к облачным провайдерам, чтобы сэкономить значительную часть ИТ-бюджета и быть более гибкими и мобильными в управлении ИТ-ландшафтом. В России наиболее популярны следующие типы услуг:

  • Это услуга, оказываемая дата-центром по размещению серверов клиента в ЦОДе. Провайдер подключает это оборудование к своей инфраструктуре, обеспечивает его защиту и обслуживание. Недостаток такого подхода все вопросы по железу всё равно остаются на стороне клиента.
  • IaaS (Infrastructure as a Service) аренда вычислительных ресурсов, на которые клиент может устанавливать любое программное обеспечение и приложения. Провайдер берёт на себя задачи по обновлению и настройке платформы виртуализации.
  • PaaS (Platform as a Service) подразумевает аренду инструментов для разработки и запуска приложений: систем управления базами данных, программных сред и сервисов для тестирования. Облачный провайдер отвечает не только за железо, но и за обновления и настройку используемых клиентов решений.
  • Managed services это возможность спроектировать на базе выделенной инсталляции в облаке уникальную инфраструктуру, учитывающую пожелания по функциональности, безопасности и внешних интеграций. Клиент не привязан к сервису конкретного провайдера, а значит вправе самостоятельно выбирать решения, которые лучше подойдут для его задачи.
  • SaaS (Software as a Service) — предоставление ПО по подписке. Пользователь не может скачать сервис целиком, фактически он его арендует. SaaS удобен, когда у компании нет долгосрочного планирования — она просто платит за софт в моменте, не тратя бюджет на лицензии на дорогостоящее ПО.

По сути это эволюционный путь, который проходил бизнес в развитии ИТ-инфраструктуры. Сначала компании покупали сервер и через какое-то время поняли, что он не масштабируемый, нужна виртуальная машина. Внедряли платформу виртуализации, но и тут сталкивались с тем, что она недостаточно гибкая, и шли в ЦОД. Спустя какое-то время переходили на платформенные сервисы ещё более удобные в управлении инфраструктурой. Постепенно компании приходили к тому, что лучше переходить на PaaS-сервисы, предоставляемые публичными облаками.

Что изменилось после санкций

До весны этого года российские компании смотрели преимущественно на крупные зарубежные публичные облака: Amazon (AWS) и Microsoft Azure. Причина простая уровень предоставляемых ими услуг несопоставим с уровнем российский провайдеров. Например, у Amazon свыше 250 сервисов, у «Яндекса» в 4–5 раз меньше. Функциональные возможности тоже сильно отличаются, уступая по доступности и надежности. Поэтому компании часто переходили на микросервисную архитектуру, переезжали в облако и жили на платформенных сервисах.

Сложности, вызванные ограничениями зарубежных провайдеров в отношении российских пользователей весной 2022 года, ознаменовал по сути технологическую деградацию бизнеса. Глобальные компании приостановили проекты развития и стали разворачивать локальную инфраструктуру в надежде отделить дочерние организации от головного офиса. Из-за невозможности купить лицензии и воспользоваться современными решениями, например Microsoft, предприятия переходят на технологических стек 5–7-летней давности.

Российский бизнес начал уходить из развитых публичных облаков в on-premises решения или в отечественные публичные облака. Компаниям, которые ранее использовали уникальные сервисы в Azure или AWS, пришлось сложнее всего: они вынуждены перестраивать архитектуру приложений.

У облачных провайдеров в России похожая проблема: они страдают от нехватки лицензий и железа. Очевидно, что пока не будет налажен серый импорт серверов и оборудования, количество отказов даже у крупных игроков будет высоким, а доступность ресурсов будет падать.

Несмотря на то, что многие российские компании пересмотрели свои стратегии развития и заморозили часть ИТ-проектов, миграция в облако остаётся актуальной задачей, в том числе из-за желания сократить капитальные затраты на новую инфраструктуру. И здесь их ждёт ряд сложностей.

Трудности перехода как избежать

Часто компании понимают под миграцией в облако развёртывание приложений в том виде, который был до этого. Такой подход не учитывает географическую удалённость, особенности каждого отдельного хостинга и разнообразие возможностей. Из-за этого возникает дискоммуникация, а миграция превращается в маленькую катастрофу для бизнеса.

Чтобы получить позитивный опыт от переезда, нужно держать в голове несколько рекомендаций.

  1. Тщательно собирайте информацию. Обсудите с провайдерами, какую функциональность предоставляет облачный сервис и как её «приложить» на собственные нужды и процессы в компании.
  2. Убирайте лишнее. Из множества вариантов нужно выбирать только те сервисы, которые действительно нужны бизнесу.
  3. Внимательно тестируйте приложения в действии. Проверка решения «в вакууме» напрасна: необходимо проверить, как пользователи работают приложении после миграции в облако. Как бы тщательно ИТ-специалисты не тестировали характеристики ИТ-ландшафта, только после боевой нагрузки понятно, отвечает ли система требованиям по доступности и отказоустойчивости. Поскольку большая часть технологического стека находится в руках провайдера, без дублирования каналов передачи данных и тонкой настройки сетевой связанности могут быть проблемы.

Облако дает неоспоримые преимущества, одно из которых лёгкость и простота разворачивания и сворачивания приложений. В отличие от закупки серверов и их технического оснащения, виртуальная среда не требует больших капитальных затрат: можно попробовать тот или иной облачный сервис и отказаться о него, если он не подошёл.

Что нас ждёт в ближайшие пару лет

Провайдеры столкнулись с наплывом российских компаний, которых условно можно поделить на две группы. Первые хотят уйти с зарубежных облачных сервисов, понимая, что в каких-то вопросах столкнуться с недоступностью нужных возможностей. Вторые жалуются на то, что им больше не обновить собственное серверное оборудование или не получить нужный уровень техподдержки, из-за чего компании переходят на сервисную модель и ищут провайдеров.

К слову, закупка оборудования в текущих условиях непростая, рискованная и дорогая история. Например, некоторые компоненты провайдеры заказывают трансфером через соседние континенты и ждут не неделями, как раньше, а месяцами. Это накладывает риски и на клиентов. От безысходности компании могут приобрести сервер бу, что повышает шансы возникновения сбоев.

Более того, параллельный импорт накладывает ограничения на гарантийные условия: зарубежные производители просто не смогут оперативно предоставлять замену оборудованию или компонентам. Для провайдеров с огромным парком оборудования ситуация также несет огромные риски. К сожалению, это реалии ближайших лет при сохранении геополитической напряженности.

Очевидно, что компании приостановят своё технологическое развитие. Сервисы, которые ранее предоставляли Azure и AWS, особенно важны для компаний, которые занимаются разработкой продуктов, и сейчас эти игроки будут значительно проигрывать в технологической конкуренции на глобальном рынке.

Что касается конечных пользователей, уже наблюдаем постепенный переход с продуктов Microsoft на альтернативные варианты по всем направлениям: от офисных приложений и операционной системы до баз данных и ВКС. Некоторые, вероятно, перейдут на более ранние версии ИТ-решений.

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