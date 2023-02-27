Pin Up букмекерлік: основные награды футболистов из мундиаля 2022

27-02-2023, 03:34

Для многих жителей Казахстана Pin Up букмекерлік — это контора, которая позволяет делать ставки на спорт с самыми выгодными условиями. Регистрация в ней максимально простая, пройти ее может каждый совершеннолетний пользователь как на официальном сайте, так и в мобильном приложении. Все, что нужно — это ввести номер мобильного и адрес электронной почты, а также заполнить специальную форму информацией о себе. После этого останется только пополнить баланс и можно будет переходить к заключению Pin Up ставок.

Чемпионат мира по футболу 2022: кто разобрал главные награды турнира

Делать прогнозы на сайте пин-ап можно на любые из представленных видов спорта, но чаще всего беттеры выбирают для себя такую дисциплину как футбол, так как для подготовки к ставкам в ней требуется меньше всего времени. Правила знакомы всем еще с детства, а главную сводку новостей можно быстро просмотреть в интернете.

Мундиаль 2022 завершился победой сборной Аргентины. Несомненно, это достижение показывает высокий уровень подготовки и умений команды. Лионель Месси — нападающий и капитан сборной, получил за свои старания награду «Золотой мяч». Он сыграл в 7 матчах турнира, в которых забил 7 мячей и сделал 3 результативных передачи. Помимо него награды достались и другим именитым игрокам:

нападающий Килиан Мбаппе, выступающий за сборную Франции, стал лучшим бомбардиром и удостоился «Золотой бутсы»;

голкипер Эмилиано Мартинес, выступающий за сборную Аргентины, стал лучшим вратарем и удостоился «Золотой перчатки»;

полузащитник Энцо Фернандес, выступающий за сборную Аргентины, удостоился звания лучшего молодого игрока.

Английская команда получила премию за честную игру. Она дошла до 1/4 финала, но уступила свое место будущим серебряным призерам. За пять сыгранных матчей англичане получили всего одно предупреждение в виде желтой карточки.