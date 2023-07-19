Айнур Рыскулова стала успешной художницей в США

19-07-2023, 22:58

В июне этого года в Нью-Йорке прошла ее первая персональная выставка. Ранее она также выставляла свои работы на других крупных экспозициях в Италии, США, России.

В рамках своей первой персональной выставки в Нью-Йорке под названием World Symphony в East Village Gallery художница представила свои лучшие картины, созданные во время ее пребывания в США в течение последних нескольких лет.

«Для меня выставка – это как подведение итогов за прошедший период времени, взгляд со стороны - чему научилась, а также планирование того, чего еще стоит изучать подробнее», - говорит Айнур Рыскулова. - Для меня также важно мнение посетителей выставки, это помогает мне лучше понять, удается ли передать так, чтобы затрагивать душу и чувства зрителей, и в каких именно картинах. Это помогает в целом работе над ошибками и моему дальнейшему творческому развитию. Поэтому я уделяю большое внимание конструктивным вопросам и замечаниям».

Сама Айнур родилась в небольшом городе Аксай в Западно-Казахстанской области в Казахстане, где жила до трех лет. Позже ее семья переехала в Россию, в село Затонное Оренбургской области, откуда родом ее отец. Папа Айнур Рыскуловой по специальности строитель и участвует в крупных проектах по строительству мостов, среди реализованных можно назвать, к примеру, стадион «Зенит» в Санкт-Петербурге, Керченский мост в Крыму. Мама талантливой художницы - также по специальности строитель и в настоящее время работает инженером по контролю качества отделочных работ в Астане в Казахстане. У Айнур есть также сестра Жаным Гафу, она дизайнер интерьера и также живет в столице Казахстана.

Интерес к творчеству у Айнур проснулся еще в детстве, и его поддержала ее мама.

«С малых лет я рисовала везде, где находила свободное место: на плитке в ванной комнате, на обоях в зале, в фамильных альбомах. Моя мама заметила во мне талант и в 11 лет отдала меня в художественную школу. При этом Илекская детская школа искусств находилась в 22 километрах от нашего дома, и маме, несмотря на страх вождения, пришлось выучиться и получить водительские права, чтобы отвозить меня туда раз в неделю. Сейчас я очень благодарна ей за такое внимание и любовь», - рассказывает Айнур.

После окончания арт-колледжа в Оренбурге, девушка жила и работала в Санкт-Петербурге, Москве, обучалась на курсах немецкого в Берлине, в свободное время посещая соседние страны Европы, а также в Мальте, где изучала английский язык. Позже она переехала в Вену, которая понравилась ей своей красотой и историей, в этом городе Айнур продолжала изучать немецкий язык и подрабатывала художником.

«Летом 2018 года я впервые посетила Соединенные Штаты Америки, а именно Нью-Йорк, Сан-Франциско и великий Гранд-Каньон, где я отметила свой день рождения. Меня привело в шок культурное разнообразие страны, я никогда не видела столько людей разных национальностей в одном месте», - рассказывает Айнур.

В 2019 году она вернулась в США, где жила и училась в местном колледже, продолжая изучать эту страну. Ей одобрили студенческую визу, и Айнур начала свое обучение в комьюнити колледже в Нью-Йорке. После успешного прохождения одного семестра интенсивного курса English Second Language, девушка начала обучение по специальности Criminal Justice.

«Причиной выбора этого направления стало желание изучить что-то совершенно другое, кроме того, живя на границе России с Казахстаном, я с детства наблюдала и была восхищена слаженной работой таможенных офицеров. Меня привлекал их профессионализм в выполнении своей непростой, но такой важной работы. В нарастающий кризис на границе США с Мексикой эта сфера была особо актуальной», - поясняет Айнур Рыскулова.

Во время глобальной пандемии ковид и перевода обучения практически во всем мире на онлйан-обучение, Айнур решила переехать в солнечный штат Калифорнию, в город Лос Анджелес. Закончив первый год обучения, она взяла отпуск, во время которого перевелась в местный комьюнити колледж Санта Монику Колледж. Там девушка брала классы по высшей математике, программированию, макро- и микроэкономике и введению в бизнес, а также углубила свои знания в философии, социологии и истории искусств.

Параллельно Айнур продолжала обучение художественному искусству.

«Я родом из степей, но меня всегда манил океан, его простор, величественные виды и красивые краски отражающегося неба в воде. Заинтересовавшись этой темой, я прошла курс американской художницы Irina Cumberland, которая научила меня передавать игру воды и света на холсте в его спокойном, журчащем и штормовом состоянии», - рассказывает Айнур.

При всем при этом художница умудрялась также активно участвовать в общественной жизни штата. С осени 2021 года по декабрь 2022 года она участвовала во внеклассных мероприятиях MASTER в Калифорнийской благотворительной и образовательной некоммерческой корпорации, управляемой студентами — www.masterthese.org. За свой вклад в работу организации она получила благодарность от ее основателя Raymond Hunter.

«Наша команда также участвовала в пожертвовании и распространении масок во время пандемии Lucky Mask Project for frontline workers – www.getluckymasks.com. Мне посчастливилось встретить крутых и энергичных молодых людей, которые хотели изменить этот мир к лучшему, в том числе через помощь местному населению», - делится Айнур Рыскулова.

Кроме того, ее увлечение бегом на длинные дистанции привело к тому, что в июле 2022 года она пробежала свой первый полумарафон в рамках 45-летия марафона в Сан-Франциско, а в декабре того же года – свой первый полный марафон в Гонолулу, Гавайи. По словам Айнур, с весны 2020 года она бегает не менее 3,5 миль, то есть около 5-6 км каждое утро.

По словам художницы, несмотря на благоприятную солнечную погоду круглый год в Калифорнии, ей все же не хватало той культурной жизни, которая была в Нью-Йорке. После недолгих раздумий, она переехала обратно на Восточную часть побережья, начав жить в соседнем к Нью-Йорку маленьком и спокойном городке Хобокен, Нью-Джерси. В январе 2023 года Айнур перевелась в Беркли колледж в городе Нью-Йорк по направлению «Бизнес-администрирование», где сразу же начала обучение в зимнем семестре. В апреле 2024 года она планирует закончить свой 4-летний период обучения и получить степень бакалавра американского образца.

Кстати, она даже успела провести выставку своих работ в главном кампусе колледжа, которая стала мотивацией для остальных студентов пробовать себя в креативном хобби и не бояться проявлять свои увлечения.

«Все мои достижения еще раз продемонстрировали мне, что все в этой жизни возможно, если приложить к желаемой цели достаточно усилий и упорства», - говорит Айнур.

Автор: Марат Каримов