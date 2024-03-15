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Tansu - ведущий производитель оборудования для отопления и нефтепереработки

Вчера, 20:54

С момента своего основания в 1995 году компания Tansu (веб-сайт https://tansu.kz/) прошла внушительный путь, став ведущим производителем оборудования для отопления и нефтепереработки. Опираясь на богатый опыт, начиная с роли продавца и продвигаясь к статусу производителя, мы специализируемся на разработке и изготовлении различного парового, отопительного, водонагревательного и нефтеперерабатывающего оборудования.

Экспортная деятельность

Одной из ключевых особенностей нашей компании является ориентация на экспорт. Мы с гордостью отмечаем, что до 90% нашей продукции поставляется в страны СНГ, что свидетельствует о высоком уровне доверия и качества нашей продукции на этом рынке.

Наш ассортимент оборудования

Паровые котлы

Наша продукция включает в себя паровые котлы на газообразном/жидком топливе и на твёрдом виде топлива. Серия котлов МГДН способна работать на газообразных или жидких видах топлива, с производительностью от 300 до 25 000 килограмм в час и рабочим давлением до 25 бар. Серия котлов РН, в свою очередь, предназначена для работы на каменных и бурых углях, обеспечивая производительность от 500 до 4 000 килограмм в час при том же максимальном рабочем давлении.

Термомасляные котлы

Наш ассортимент также включает термомасляные котлы, которые используются для нагрева синтетического диатермического масла, служащего теплоносителем для различных целей, включая отопление и нагрев в технологических процессах.

Наша миссия

Мы постоянно работаем над улучшением и развитием нашей продукции, чтобы оставаться ведущими игроками на рынке. Наша продукция соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности, что подтверждается долгосрочными отношениями с нашими клиентами в странах СНГ. Наша миссия — обеспечить нашим клиентам надежное и инновационное оборудование, способное эффективно решать их потребности в области отопления и нефтепереработки.

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