BMW выплатит штраф в $13 млн

Вчера, 07:45

Суд в Южной Корее признал местное отделение автопроизводителя BMW виновным в подтасовке данных о вредных выбросах автомобилей компании и присудил ему штраф в 14,5 млрд вон (12,9 млн долларов), передает агентство "Ренхап".



Кроме того, шесть бывших и действующих сотрудников компании были приговорены к тюремным срокам от восьми до десяти месяцев. Трое из них были взяты под стражу в зале суда, пишет vestifinance.ru.



По данным следствия, компания BMW подделывала документы на некоторые виды запчастей с 2011 года. За это время в Южной Корее по этим документам были проданы 29 тыс. запчастей.

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В этом году в Южной Корее произошли около 40 случаев возгорания автомобилей компании BMW, наибольшее число инцидентов приходится на летние месяцы. В конце июля южнокорейское подразделение BMW объявило об отзыве более 100 тыс. автомобилей компании 42 моделей для замены комплектующих.

Позже власти страны ввели временный запрет на использование автомобилей BMW, которые не прошли проверку безопасности, и начали расследование причин возгораний. Группа владельцев автомобилей обратилась в полицию с требованием начать уголовное расследование в отношении руководителей южнокорейского отделения BMW.

Министерство транспорта Южной Кореи также полагает, что руководство автоконцерна знало о проблемах с двигателями еще в 2015 году, так как "в октябре 2015 года создала рабочую группу для изучения дефектов охладителя системы рециркуляции отработавших газов". В свою очередь, отмечается в документе, компания BMW заявила, что узнала о неполадках лишь в июле прошлого года.