Бейбут Атамкулов предложил создать железнодорожный консорциум

16-01-2019, 07:54

Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов предложил создать консорциум с участием всех стран Центральной Азии для соединения железнодорожных маршрутов Казахстана, Туркменистана, Ирана, Узбекистана и Туркменистана, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Это повысит транзитно-транспортный потенциал региона, сообщил глава внешнеполитического ведомства на первой встрече министров иностранных дел Диалога «Индия - Центральная Азия» с участием Афганистана.



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«Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев всегда уделяет особое внимание укреплению добрососедских и союзнических отношений со странами региона, а географическая и культурно-историческая близость стран Центральной Азии, традиционно сложившиеся производственные связи, взаимодополняемость экономик наших стран не оставляют другой альтернативы, кроме более глубокой интеграции между странами Центральной Азии», - сказал Бейбут Атамкулов.

Он также отметил необходимость реализации совместных с Индией проектов в медицине, фармацевтике, новых технологиях и финансах с использованием возможностей Международного технопарка IT стартапов Astana Hub и Международного финансового центра «Астана».

На мероприятии обсуждались и вопросы экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также содействия экономическому развитию Афганистана.