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Google оштрафован во Франции на 50 млн евро

Сегодня, 07:56
Google оштрафован во Франции на 50 млн евро


Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека (CNIL) Франции оштрафовала интернет-компанию Google на 50 млн евро за недостаточное информирование пользователей при получении согласия на обработку и использование их личных данных. Сегодня об этом сообщил сайт регулятора, пишут Ведомости.

«Надзорный орган назначает компании Google штраф в размере 50 млн евро. Это первый раз, когда CNIL использует новый максимально допустимый уровень наказания по новому Генеральному регламенту о защите персональных данных ЕС (GDPR)», – говорится в решении.

CNIL нашел у Google два типа нарушений. Во-первых, это недостаточная доступность – как смысловая, так и физическая – информации о деталях использования персональных данных. В ряде случаев ее можно получить только после 5–6 действий на сайтах Google, пишет регулятор. Во-вторых, неправильное получение этого согласия: оно не является ни достаточно информированным, ни достаточно точным, ни достаточно однозначным.

Регулятор указывает, что пользователь обязан дать свое полное согласие на обработку персональных данных Google еще до того, как получит возможность настроить персонализацию рекламы. Таким образом, компания нарушает положения GDPR, который требует конкретного согласия в каждом случае.

«Несмотря на меры, принятые Google (документация и инструменты конфигурации), нарушения лишают пользователей ключевых гарантий, связанных с обработкой личных данных», – пишет регулятор. Максимальный размер штрафа он обосновывает, в частности, тем, что нарушения продолжаются до сих пор.

В прошлом году Еврокомиссия оштрафовала Alphabet, материнскую компанию Google, на рекордную сумму 4,34 млрд евро ($5,06 млрд) за злоупотребление доминирующим положением, Google оспаривает это решение. ЕК сочла, что Google использовал мобильную ОС Android как средство закрепления доминирования своей поисковой системы.

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