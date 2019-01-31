Новости / Государство

De Beers сообщила о падении продаж алмазов

Сегодня, 07:58
De Beers сообщила о падении продаж алмазов


Крупнейший в мире алмазодобытчик, компания De Beers, сообщила о значительном падении продаж алмазов из-за снижения спроса на более мелкие и дешевые камни. Об этом сообщает сайт Вести.Экономика со ссылкой на Bloomberg.

De Beers получила всего $505 млн в результате первой продажи в этом году по сравнению с прошлогодним показателем $672 млн и $729 млн в 2017 году.

Январские показатели продаж были одними из лучших в последние годы, поскольку клиенты в этот период восстанавливают запасы после праздничного сезона.

Гендиректор De Beers Брюс Кливер связывает разочаровывающие показатели в этом месяце с эффектом высокой базы, поскольку в декабре продажи оказались выше, чем обычно.


De Beers сообщила о падении продаж алмазов

Крупнейший алмазодобытчик De Beers запускает бренд Lightbox

Кливер также отметил снижение продаж более дешевых камней.тТрейдеры и производители, которые покупают более дешевые и мелкие драгоценные камни, также сталкиваются с трудностями.

В прошлом месяце некоторые клиенты Rio Tinto Group отказались покупать более дешевые алмазы, в то время как De Beers была вынуждена снизить цены и предложить покупателям уступки.Крупнейший в мире алмазодобытчик, компания De Beers, сообщила о значительном падении продаж алмазов из-за снижения спроса на более мелкие и дешевые камни. Об этом сообщает сайт Вести.Экономика со ссылкой на Bloomberg.

De Beers получила всего $505 млн в результате первой продажи в этом году по сравнению с прошлогодним показателем $672 млн и $729 млн в 2017 году.

Январские показатели продаж были одними из лучших в последние годы, поскольку клиенты в этот период восстанавливают запасы после праздничного сезона.


  • Просмотров: 30
Похожие материалы
  • Apple могут запретить продажи iPhone в Германии Apple могут запретить продажи iPhone в Германии
  • Foxconn планирует сокращение расходов на $2,9 млрд Foxconn планирует сокращение расходов на $2,9 млрд
  • АЛРОСА начнет продавать бриллианты онлайн АЛРОСА начнет продавать бриллианты онлайн
  • Рост продаж смартфонов продолжит замедляться Рост продаж смартфонов продолжит замедляться
  • Apple сообщила о снижении объема продаж iPhone Apple сообщила о снижении объема продаж iPhone
    • Отзывы читателей
    De Beers сообщила о падении продаж алмазов De Beers сообщила о падении продаж алмазов Государство Сегодня, 07:58
    Более 23 трлн тенге составил кредитный портфель Казахстана Более 23 трлн тенге составил кредитный портфель Казахстана Государство Сегодня, 07:54
    В Kcell назначили нового руководителя В Kcell назначили нового руководителя Государство Сегодня, 07:46
    FlyArystan начнет полеты в мае 2019 года FlyArystan начнет полеты в мае 2019 года Государство Сегодня, 07:45
    Алексей Калайчиди стал заместителем министра внутренних дел Алексей Калайчиди стал заместителем министра внутренних дел Государство Сегодня, 07:34
    Ассоциация букмекеров прокомментировала ситуацию с игроманией Ассоциация букмекеров прокомментировала ситуацию с игроманией Государство 28-01-2019, 07:56
    АБР выпустил первые облигации в тенге АБР выпустил первые облигации в тенге Государство 28-01-2019, 07:48
    Абоненты activ и Kcell могут оплачивать проезд в автобусах через sms Абоненты activ и Kcell могут оплачивать проезд в автобусах через sms Государство 28-01-2019, 07:42
    Алматы занял первое место в стране по численности занятых в МСБ Алматы занял первое место в стране по численности занятых в МСБ Государство 28-01-2019, 07:42
    101 проект утвердили для празднования Года молодежи в Астане 101 проект утвердили для празднования Года молодежи в Астане Государство 28-01-2019, 07:37
    Акима Шымкента будет назначать Президент Акима Шымкента будет назначать Президент Государство 25-01-2019, 08:00
    343 тысячи казахстанцев отдохнули в 2018 году за рубежом 343 тысячи казахстанцев отдохнули в 2018 году за рубежом Государство 25-01-2019, 07:55
    Amazon начал тестировать беспилотного робота-курьера Amazon начал тестировать беспилотного робота-курьера Государство 25-01-2019, 07:49
    Boeing испытал пассажирский беспилотник Boeing испытал пассажирский беспилотник Государство 25-01-2019, 07:47
    Бауыржан Байбек проверил ход строительства автопарка Бауыржан Байбек проверил ход строительства автопарка Государство 25-01-2019, 07:43
    KASE подвел итоги 2018 года KASE подвел итоги 2018 года Государство 22-01-2019, 07:57
    Google оштрафован во Франции на 50 млн евро Google оштрафован во Франции на 50 млн евро Государство 22-01-2019, 07:56
    Facebook в США грозит рекордный штраф Facebook в США грозит рекордный штраф Государство 22-01-2019, 07:53
    WhatsApp ограничит пересылку сообщений из-за фейков WhatsApp ограничит пересылку сообщений из-за фейков Государство 22-01-2019, 07:44
    Актюбинская область удерживает рост экономики в 5% Актюбинская область удерживает рост экономики в 5% Государство 22-01-2019, 07:40