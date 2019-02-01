В Германии значительно ухудшен прогноз роста экономики

Вчера, 07:44

В 2019 году правительство ФРГ ожидает роста ВВП Германии лишь на 1%. Такие данные содержатся в новом прогнозе. Несколькими месяцами ранее официальный Берлин прогнозировал рост ВВП на 1,8%, пишет DW.



Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер объяснил необходимость скорректировать прогноз внешнеэкономическими факторами. В частности, жесткий вариант Brexit в конце марта «может привести к значительным искажениям в экономической политике», заявил он. Кроме того, министр упомянул продолжающиеся торговые конфликты, приведя в качестве примера Соединенные Штаты и Китай. Петер Альтмайер выделил необходимость сосредоточиться на «импульсах роста и технологиях будущего».

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При этом на рынке труда Германии сохраняется положительная динамика, отметил министр. По мнению федерального правительства, уровень безработицы в 2019 году впервые будет «определенно ниже 5 процентов». Годом ранее этот показатель составил 5,2%.

Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер назвал ухудшение прогноза тревожным сигналом. «Правительство должно не ожидать рецессии, а активно бороться с ней», - заявил он изданию Heilbronner Stimme.

Ранее эксперты брюссельского аналитического центра Bruegel в письме в бундестаг предупредили, что Brexit без заключения соглашения с Брюсселем приведет к нехватке 16,5 млрд евро в бюджете ЕС. В подобном случае одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет Европейского Союза до 4,2 млрд евро. При этом дополнительные доходы ФРГ от таможенных поступлений составят около 200 млн евро, отмечают аналитики Bruegel. Великобритания является вторым после Германии плательщиком в бюджет Евросоюза.