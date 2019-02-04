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Асет Асавбаев получил новую должность

Вчера, 07:35
Асет Асавбаев получил новую должность


Асет Асавбаев стал независимым директором в Совете директоров АО «НК «КазАвтоЖол» и возглавил Ассоциацию автодорожников Казахстана. Об этом он написал в Facebook. До этого Асет Асавбаев занимал должность председателя Комитета транспорта, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Асет Асанович Асавбаев родился 14 сентября 1982 года. В 2003 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая, учитель истории, основы права и экономики; в 2006 году - Казахский университет путей сообщения, инженер-механик.

С 2001 по 2004 годы - Менеджер ТОО «TRUCK-SERVICE»;

В 2004 году - Менеджер Союза юридических лиц союза международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан «КазАТО»;

С 2004 по 2008 годы - Исполняющий обязанности ведущего специалиста отдела контроля на автомобильных дорогах, начальник отдела контроля автомобильных перевозок и разрешительной системы;

С 2008 по 2010 годы - Начальник управления контроля на автомобильном и железнодорожном транспорте Комитета транспортного контроля, начальник управления контроля на автомобильном транспорте Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

С 2010 по 2013 годы - Заместитель Председателя Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

С 2013 по 2014 годы - Председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

С 2014 по 2019 годы - Председатель Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

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