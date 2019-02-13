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В России отзывают тысячи автомобилей Peugeot и Citroen

Вчера, 07:35
В России отзывают тысячи автомобилей Peugeot и Citroen


Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 15 тыс. 498 транспортных средств марок Peugeot и Citroen. Об этом сообщает сайт Росбалт.

В ведомстве отметили, что ООО «Пежо Ситроен Рус» согласовало отзыв 14 тыс. 615 автомобилей марки Citroen (C4 Aircross, C Crosser) и Peugeot (4008, 4007), реализованных с мая 2008 года по декабрь 2011 года.

Как пояснили в Росстандарте, проблемы возникли в связи с вероятной необходимостью замены динамического натяжного ролика привода навесного оборудования.


В России отзывают тысячи автомобилей Peugeot и Citroen

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Кроме того, под сервисную кампанию подпадают 883 автомобиля марки Peugeot (4008, 4007), реализованные с февраля 2008 года по декабрь 2009 года. В данном случае будет заменен люк крыши, поскольку клеевое крепление может со временем ослабевать и не обеспечивать надлежащую фиксацию этих элементов.

Напомним также, что накануне стало известно об отзыве 802 автомобилей марки Toyota (Prius), произведенных с 7 мая 2009 года по 29 января 2014 года. Сервисная кампания была объявлена в связи с тем, что возникла необходимость обновить программное обеспечение системы распределения питания.

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