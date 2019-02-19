LED-светильники появятся еще на 120 улицах Алматы

Вчера, 07:35

В 2019 году новые LED-светильники появятся еще более чем на 120 улицах Алматы, об этом центру деловой информации Kapital.kz рассказали в пресс-службе акимата.



По данным Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города, более 30% уличного освещения Алматы заменено со старых газоразрядных ламп на светодиодные и энергосберегающие светильники. Всего по механизму государственно-частного партнерства в ближайшие годы планируется модернизировать почти 1400 км линий наружного освещения с возведением более 42 тыс. опор и установкой около 46 тыс. LED-светильников.

Также в этом году новое освещение появится почти в 600 старых дворах. Ранее новые светильники установлены почти в 1400 отремонтированных дворах.

«Отдельное внимание в рамках концепции «город для людей» будет уделено и пешеходным зонам, где также установят тротуарное освещение. Стоит отметить, что в отличие от эксплуатируемых сегодня ламп накаливания, которым необходимо определенное время на «разогрев», светодиоды мгновенно входят в заданный режим. При равных параметрах светового потока и яркости светодиодные светильники потребляют почти в 2,5 раза меньше электроэнергии по сравнению с газоразрядными лампами», - рассказали в акимате.

В этом году в Алматы продолжится модернизация городских пространств. Уже реконструировано две трети исторического центра города, отремонтированы 524 улицы и каждый третий алматинский двор. Заменено 300 км арыков и порядка 1000 км инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы. На городские маршруты вышли 500 новых автобусов.