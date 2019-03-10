SCAT будет летать в Прагу

Сегодня, 07:33

Авиакомпания SCAT запускает прямой авиарейс по направлению Астана-Прага, передает пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Полеты будут осуществляться со 2 июня 2019 года с частотой 2 раза в неделю (по четвергам и воскресеньям). Длительность полета будет составлять 5 часов 30 минут.

По данным Министерства иностранных дел РК, ежегодно Чехию посещают около 100 тыс. казахстанских туристов, в чешских университетах обучаются свыше 2-х тыс. студентов из Казахстана.

Открытие прямого рейса будет способствовать расширению связей и контактов между деловыми кругами двух стран, активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, а также туристического обмена.

