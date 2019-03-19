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15 главных достижений холдинга «Байтерек» в 2018 году

Вчера, 07:54
15 главных достижений холдинга «Байтерек» в 2018 году


Холдинг «Байтерек» был создан шесть лет назад для обеспечения диверсификации экономики и привлечения инвестиций. Сегодня в состав компании входят 11 дочерних организаций в сфере индустриально-инновационного развития, продвижения экспорта национальной продукции, развития малого и среднего предпринимательства, реализации задач в жилищно-строительном секторе, поддержки венчурного финансирования. Каждое из этих направлений имеет набор инструментов, которые комплексно предоставляют бизнесу и населению возможности для эффективного решения приоритетных социально-экономических задач. С ключевыми результатами работы Холдинга в 2018 году можно ознакомиться благодаря специально подготовленной инфографике.

15 главных достижений холдинга «Байтерек» в 2018 году

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