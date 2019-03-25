Новости / Государство

В Администрации Президента новый руководитель

Вчера, 07:55
В Администрации Президента новый руководитель


Указом Главы государства Асет Исекешев был освобожден от должности руководителя Администрации Президента в связи с переходом на другую работу. Вместо него руководителем Администрации Президента назначен Бакытжан Сагинтаев, сообщает пресс-служба Акорды.

Сагинтаев Бакытжан Абдирович родился 13 октября 1963 года.

В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, экономист. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал преподавателем кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства.

С 1988 года по 1992 год - работал в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова, прошел путь от ассистента до доцента кафедры социологии.

С 1992 года по 1998 год - занимался предпринимательской деятельностью.

В 1998 году назначен заместителем акима Жамбыльской области.

С 1999 года по 2002 год - занимал должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса, председателя правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства», заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

С 2002 года по 2004 год - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

С 2004 года по 2007 год - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2007 года по 2008 год - руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С 2008 года по 2012 год – аким Павлодарской области.

С 2012 года по 2013 год - министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

24 сентября 2012 года назначен первым заместителем Республиканского НДП "Нур Отан".

С 6 ноября 2013 года назначен первым заместителем премьер-министра РК.

С июля 2015 года - избран председателем совета директоров АО «Казатомпром».

С 8 сентября 2016 года - ВРИО премьер-министра РК.

С 9 сентября 2016 года по 21 февраля 2019 года - премьер-министр РК.

С 1 марта 2019 года по 24 марта 2019 года - государственный секретарь РК.

С 24 марта - руководителем Администрации Президента.

Награжден орденом «Крмет» и юбилейными медалями.

  • Просмотров: 74
Похожие материалы
  • Берик Курмангали стал пресс-секретарем Президента РК Берик Курмангали стал пресс-секретарем Президента РК
  • Алексей Калайчиди стал заместителем министра внутренних дел Алексей Калайчиди стал заместителем министра внутренних дел
  • Аскар Жумагалиев стал министром оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев стал министром оборонной и аэрокосмической промышленности
  • Талгат Донаков перешел в Администрацию президента Талгат Донаков перешел в Администрацию президента
  • Имангали Тасмагамбетов назначен заместителем премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетов назначен заместителем премьер-министра РК
    • Отзывы читателей
    Берик Курмангали стал пресс-секретарем Президента РК Берик Курмангали стал пресс-секретарем Президента РК Государство Вчера, 08:01
    Microsoft прекратит поддержку Windows 7 Microsoft прекратит поддержку Windows 7 Государство Вчера, 07:59
    В Администрации Президента новый руководитель В Администрации Президента новый руководитель Государство Вчера, 07:55
    Более миллиона человек подписали петицию за отмену Brexit Более миллиона человек подписали петицию за отмену Brexit Государство Вчера, 07:55
    Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX Государство Вчера, 07:37
    Акции Tiffany, Yandex и Exxon будут торговаться на KASE Акции Tiffany, Yandex и Exxon будут торговаться на KASE Государство 22-03-2019, 07:50
    Ассоциация обменных пунктов сделала заявление по скачку доллара Ассоциация обменных пунктов сделала заявление по скачку доллара Государство 22-03-2019, 07:37
    Fitch снизил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Fitch снизил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Государство 22-03-2019, 07:36
    Nissan отходит от планов Карлоса Гона Nissan отходит от планов Карлоса Гона Государство 22-03-2019, 07:34
    International Property Awards: TAU Development поборется за место победителя International Property Awards: TAU Development поборется за место победителя Государство 22-03-2019, 07:31
    15 главных достижений холдинга «Байтерек» в 2018 году 15 главных достижений холдинга «Байтерек» в 2018 году Государство 19-03-2019, 07:54
    Deutsche Bank и Commerzbank обсуждают слияние Deutsche Bank и Commerzbank обсуждают слияние Государство 19-03-2019, 07:54
    HRD Inter Forum Almaty начинает знакомство со спикерами HRD Inter Forum Almaty начинает знакомство со спикерами Государство 19-03-2019, 07:49
    IBM подумывает над запуском собственного стейблкоина IBM подумывает над запуском собственного стейблкоина Государство 19-03-2019, 07:44
    FlyArystan начнет продавать билеты в конце марта FlyArystan начнет продавать билеты в конце марта Государство 19-03-2019, 07:32
    SoftBank и Toyota могут инвестировать в беспилотники Uber SoftBank и Toyota могут инвестировать в беспилотники Uber Государство 16-03-2019, 08:01
    Toyota увеличила план инвестиций в США до $13 млрд Toyota увеличила план инвестиций в США до $13 млрд Государство 16-03-2019, 07:55
    Ripple создает фонд для внедрения блокчейна в игры Ripple создает фонд для внедрения блокчейна в игры Государство 16-03-2019, 07:48
    «Аэрофлот» втрое увеличит долю доходов от дополнительных услуг «Аэрофлот» втрое увеличит долю доходов от дополнительных услуг Государство 16-03-2019, 07:36
    Tesla представила электрокар Model Y Tesla представила электрокар Model Y Государство 16-03-2019, 07:33