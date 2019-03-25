В Администрации Президента новый руководитель

Вчера, 07:55

Указом Главы государства Асет Исекешев был освобожден от должности руководителя Администрации Президента в связи с переходом на другую работу. Вместо него руководителем Администрации Президента назначен Бакытжан Сагинтаев, сообщает пресс-служба Акорды.



Сагинтаев Бакытжан Абдирович родился 13 октября 1963 года.



В 1985 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, экономист. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал преподавателем кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства.



С 1988 года по 1992 год - работал в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова, прошел путь от ассистента до доцента кафедры социологии.

С 1992 года по 1998 год - занимался предпринимательской деятельностью.

В 1998 году назначен заместителем акима Жамбыльской области.

С 1999 года по 2002 год - занимал должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса, председателя правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства», заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

С 2002 года по 2004 год - первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

С 2004 года по 2007 год - председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

С 2007 года по 2008 год - руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

С 2008 года по 2012 год – аким Павлодарской области.

С 2012 года по 2013 год - министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

24 сентября 2012 года назначен первым заместителем Республиканского НДП "Нур Отан".

С 6 ноября 2013 года назначен первым заместителем премьер-министра РК.

С июля 2015 года - избран председателем совета директоров АО «Казатомпром».

С 8 сентября 2016 года - ВРИО премьер-министра РК.

С 9 сентября 2016 года по 21 февраля 2019 года - премьер-министр РК.

С 1 марта 2019 года по 24 марта 2019 года - государственный секретарь РК.

С 24 марта - руководителем Администрации Президента.

Награжден орденом «Крмет» и юбилейными медалями.