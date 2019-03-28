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Geely может купить у Daimler долю в Smart

Сегодня, 07:46
Geely может купить у Daimler долю в Smart


Немецкий автоконцерн Daimler и китайская Geely близки к достижению соглашения о продаже 50% подразделения Smart. По информации Financial Times, ссылающейся на три информированных источника, подтверждение продажи ожидается до начала автосалона в Шанхае, который пройдет 16-25 апреля, пишет vestifinance.ru.


Geely может купить у Daimler долю в Smart

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В 2018 году Geely стала мажоритарием Daimler. Покупая долю в убыточном Smart, китайский акционер финансово поддерживает немецкого автопроизводителя. Продажи Smart составляют всего 130 тыс. автомобилей в год.

Geely и Daimler также подписали соглашение о создании СП, которое будет предлагать в Китае услуги вызова автомобилей с водителем и каршеринга.

В последние годы китайский автогигант активно расширяет портфель брендов. Geely уже частично или полностью взяла под контроль шведскую Volvo Cars, LEVC (производителя черных такси), британскую Lotus и малайзийскую Proton.

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