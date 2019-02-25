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Daimler и BMW создадут конкурента Uber

Вчера, 07:35
Daimler и BMW создадут конкурента Uber


Немецкие автопроизводители Daimler и BMW создадут совместное предприятие, чтобы конкурировать с Uber и другими транспортными стартапами. Они собираются инвестировать в него более 1 млрд евро. У каждой из компаний будет в СП по 50%, передают vedomosti.ru.

BMW и Daimler уже сотрудничают в разработке самоуправляемых автомобилей. Теперь Daimler объединит свой каршеринговый бренд Car2Go с принадлежащими BMW сервисами DriveNow, ParkNow и ChargeNow. В результате их новое предприятие будет оказывать пять видов услуг – каршеринг Share Now, сервис по вызову водителей Free Now, сервис зарядки электромобилей Charge Now, сервис поиска парковочных мест Park Now и сервис прокладки маршрутов Reach Now.


Daimler и BMW создадут конкурента Uber

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Как отметил гендиректор BMW Гаральд Крюгер, в будущем автопарк этих сервисов будет состоять из самоуправляемых электромобилей, которые будут взаимодействовать с другими видами транспорта. Гендиректор Daimler Дитер Цетше заявил, что стороны открыты к сотрудничеству с другими игроками и новым инвестициям в стартапы.

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