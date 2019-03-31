Boeing устранил ошибки в ПО после авиакатастрофы в Эфиопии

Вчера, 07:57

Компания Boeing разработала обновление программного обеспечения (ПО) системы управления полетом MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), из-за неисправности в которой могли упасть лайнеры 737 MAX в Эфиопии и Индонезии, передает РБК.



В заявлении компании говорится, что обновление ПО обеспечит дополнительный уровень защиты, если установленные в разных частях самолета датчики AOA (датчики угла атаки) будут показывать противоречивые данные.

«Программное обеспечение прошло сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и двух испытательных полетов, включая сертификационные испытания в полете с участием представителей Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на борту в качестве наблюдателей», — отмечается в сообщении пресс-службы Boeing.

В компании уточнили, что теперь система управления полетом будет сравнивать входные сигналы от обоих датчиков AOA. Если они отклоняются на 5,5 градуса и более при убранных клапанах, то MCAS активироваться не будет. При этом индикатор на дисплее в кабине пилотов будет их предупреждать об этом.



Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

22 марта источники Reuters сообщили, что компания Boeing намерена установить на самолетах модели 737 MAX сигнализацию, которая будет предупреждать пилотов о технических помехах, из-за которых могли разбиться лайнеры в Эфиопии и Индонезии. Спустя два дня The Wall Street Journal узнала, что FAA предварительно одобрило план масштабных изменений в программном обеспечении (ПО) и подготовке пилотов Boeing 737 MAX, который направлен на устранение проблем с системой управления самолетом.

За последние полгода произошло две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года в Индонезии разбился лайнер авиакомпании Lion Air; тогда погибли 189 человек. 10 марта лайнер Ethiopian Airlians потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, все находившиеся на борту 157 человек погибли.



После крушения в Эфиопии многие страны, в том числе Россия, запретили полеты Boeing 737 MAX над своими территориями, а Boeing приостановила их поставки клиентам. Глава Boeing Деннис Меленберг пообещал принять необходимые меры и сделать самолеты серии 737 MAX более безопасными.