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АБР: Экономический рост в Казахстане замедлится в 2019 году

Сегодня, 07:46
АБР: Экономический рост в Казахстане замедлится в 2019 году


В 2019 году рост экономики Казахстана замедлится на фоне снижения цен на нефть и замедления темпов роста в Китае и России, об этом говорится в опубликованном отчете Азиатского банка развития (АБР), сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе банка.

Также эксперты ожидают, что помимо поступлений от продажи нефти государственные инвестиционные программы станут ключевым источником экономического роста в ближайшие годы.

Согласно «Обзору развития Азии», основной экономической публикации АБР, прогнозируется снижение валового внутреннего продукта Казахстана с достигнутого в 2018 году уровня 4,1% до 3,5% в 2019 году и 3,3% в 2020 году. Средний уровень инфляции, согласно прогнозам, останется на уровне 6%, верхнего порогового значения целевого диапазона Национального банка на этот год, и, как ожидается, снизится до 5,5% в 2020 году, по мере того, как власти продолжат меры по сокращению избыточной ликвидности для противодействия инфляционному давлению. Прогнозируется, что темпы роста цен на продукты питания снизятся с 5,2% в 2019 году до 5% в 2020 году на фоне поддержки развития отечественного производства продуктов питания, учреждения стабилизационных фондов для основных продуктов питания и введения избирательного контроля цен.


АБР: Экономический рост в Казахстане замедлится в 2019 году

Эксперты прогнозируют цены на нефть на уровне $65,6

«Здоровая банковская система является ключевым фактором обеспечения устойчивого экономического роста и содействия развитию частного сектора», - сказал Джованни Капаннелли, директор Представительства АБР в Казахстане. Также очень важно усовершенствование процедур банкротства, усиление независимых проверок портфелей банков и совершенствование надзорных функций для повышения уровня прозрачности, подотчетности и целостности банковской системы.

Согласно отчету, рост промышленности составит 4,3% в 2019 году и 4,4% в 2020 году, по мере того как государственные инвестиции в обрабатывающую промышленность и сектор жилищно-коммунального хозяйства частично компенсируют медленный рост объемов добычи нефти, которые, как ожидается, снизятся в первой половине 2019 года в рамках выполнения Казахстаном своих обязательств по ограничению добычи и проведением планового технического обслуживания на крупнейших нефтяных месторождениях страны (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган).
«Согласно прогнозу, темпы роста сельского хозяйства составят 3% в 2019 году и 2,5% в 2020 году благодаря активной государственной поддержке данного сектора, хотя можно добиться значительно больших результатов посредством реализации целенаправленных мер», - добавил Джованни Капаннелли.

Напомним, что Казахстан был первой страной Центральной Азии, ставшей членом АБР в 1994 году. За 25 лет партнерства с банком страна получил более 5 млрд долларов суверенных займов и займов в частном секторе, а также около 50 млн долларов в качестве грантов технической помощи на поддержку развития транспорта, сельского хозяйства, водоснабжения, образования, здравоохранения, а также управления финансами и государственным сектором.

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