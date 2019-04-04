FlyArystan открыл регулярные рейсы из Алматы в Караганду

Сегодня, 07:48

Лоукостер FlyArystan открыл регулярные рейсы по направлению Алматы - Караганды - Алматы. Длительность полета по этому маршруту составляет 1 час 30 минут, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе авиакомпании.



Стоимость билетов начинается от 5999 тенге в один конец, включая все аэропортовые сборы. Перелеты будут осуществляться на 180 местных авиалайнерах современного поколения Airbus A320.

FlyArystan начала продажу билетов по маршруту Алматы - Нур-Султан

«Караганда - четвертый по численности город Казахстана, авиасообщения в который пользуются высоким спросом. Отныне добраться в Центральный Казахстан из южной столицы станет еще доступнее», - отметила директор по продажам и маркетингу Жанар Жайлауова.

Ранее в авиакомпании сообщили об открытии рейса из Алматы в Тараз и Нур-Султан.

FlyArystan рекомендует всем своим пассажирам внимательно знакомиться с правилами тарифов, условия которых подробно описаны на официальном сайте авиакомпании.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan – подразделение авиакомпании «Эйр Астана», базирующейся в Алматы и удостоенной рейтинга 4-звездочной авиакомпании за качество обслуживания, а также награды «Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии» по оценке Skytrax World Airline Awards. Флот FlyArystan состоит из четырех самолетов Airbus 320-232 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет. В 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан.