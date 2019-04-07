Boeing сократит производство самолетов 737 MAX

Сегодня, 07:47

Американская корпорация Boeing решила сократить производство самолетов 737 MAX почти на одну пятую. Об этом сообщает сайт Rosbalt.



По данным The Wall Street Journal, в компании заявили, что к середине апреля сократят количество выпуска самого продаваемого до этого самолета. Производство сократят с 52 до 42 самолётов в месяц с середины апреля. Компания не указала дату, когда снова увеличит объёмы производства. При этом Boeing не планирует сокращать количество рабочих для минимизации финансовых последствий.

Также планируется собрать специальный комитет, который будет заниматься разработкой новых самолетов.

Boeing устранил ошибки в ПО после авиакатастрофы в Эфиопии

За последние полгода произошло две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года в Индонезии разбился лайнер авиакомпании Lion Air; тогда погибли 189 человек. 10 марта лайнер Ethiopian Airlians потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, все находившиеся на борту 157 человек погибли.



После крушения в Эфиопии многие страны, в том числе Россия, запретили полеты Boeing 737 MAX над своими территориями, а Boeing приостановила их поставки клиентам. Глава Boeing Деннис Меленберг пообещал принять необходимые меры и сделать самолеты серии 737 MAX более безопасными.