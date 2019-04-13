HeadHunter близок к IPO

13-04-2019, 07:42

HeadHunter собирается провести IPO на бирже в Нью-Йорке. Информацию телеканалу «Россия-24» подтвердил представитель компании, пишет vestifinance.ru.

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Для российского сервиса по поиску работы это уже вторая попытка. Изначально заявку в Американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам подавали (SEC) еще в апреле прошлого года. Но тогда же Минфин США объявил об очередном пакете антироссийских санкций, и размещение не состоялось.

Акционеры компании рассчитывают привлечь на рынках 250 млн долларов. По информации «Ведомостей», организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.

Издание, со ссылкой на собственные источники, сообщает, что IPO может пройти в конце мая - начале июня этого года.