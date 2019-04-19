Microsoft и консорциум EEA создадут «конструктор токенов» для бизнеса

19-04-2019, 07:32

Блокчейн-консорциум Enterprise Ethereum Alliance (EEA) совместно с корпорацией Microsoft запустили проект, в рамках которого будут помогать бизнесу разрабатывать и создавать токены для решения конкретных задач, сообщает forklog.comhttps://forklog.com/microsoft-i-konsortsium-eea-sozdadut-konstruktor-tokenov-dlya-biznesa/.

EEA намерена выступить платформой для реализации инициативы под названием Token Taxonomy Initiative, в которой задействованы консорциумы Hyperledger, R3 и компания Digital Asset Holdings. Одновременно с этим в проекте будут участвовать корпорации IBM и Intel, финансовый холдинг JP Morgan, блокчейн-стартап ConsenSys и многие другие.

По словам генерального директора EEA Рона Ресника, в рамках инициативы специалистам будут доступны различные семинары, а также репозиторий GitHub. Уже существующие на различных блокчейнах токены будут тестироваться, а затем приводится к единому стандарту.

«Мы делаем это для общего блага. Стандартизация токенов во всех сетях может дать нам ключ к одной из величайших экономических возможностей в современной истории», — заявил Ресник.

Зачем travel-индустрии внедрять блокчейн и Big Data

Главный архитектор Microsoft Марли Грей отметил, что в ходе его работы с облачной платформой Microsoft Azure и EEA, он часто сталкивался с различными отраслевыми консорциумами, которые тратили уйму времени, пытаясь понять, «как лучше токенизировать, к примеру, бочку масла».

«Идея состоит в том, чтобы в ходе воркшопов с представителями бизнеса описать токен в точности соответствующий их бизнес-запросам. Сам токен будет состоять из компонентов многократного использования, так что другая группа сможет также воспользоваться этими компонентами при создании другого токена, уже не повторяя всю работу, проделанную до этого», — объяснил Грей.

Так, в рамках инициативы планируется создание конструктора токенов, чтобы любой человек, даже не будучи техническим специалистом, смог объяснить разработчикам, чего он хочет от актива.

Напомним, в прошлом году EEA и другой ведущий блокчейн-консорциум Hyperledger объявили о партнерстве, которое предусматривает создание единых стандартов для корпоративных распределенных сетей, разрабатываемых участниками этих двух организаций.