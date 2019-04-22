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BMW отзовет свыше 360 тысяч автомобилей в Китае

Вчера, 07:34
BMW отзовет свыше 360 тысяч автомобилей в Китае


BMW отзовет 360 001 автомобиль в Китае из-за дефектных подушек безопасности, об этом говорится в заявлении, опубликованном Государственным управлением КНР по регулированию рынка, передает russian.news.cn.

По заявлению, отзыву, который начнется 30 августа, подлежат 272 880 автомобилей, произведенных BMW в период с 2 января 2014 года по 16 октября 2017 года, и импортированные модели количеством 87 121, произведенные в период с 5 апреля 2000 года по 21 февраля 2018 года.

Эти подушки безопасности, произведенные японской компанией Takata, имеют дефектные инфляторы, которые при срабатывании подушек могут разрушиться, а их фрагменты попасть в пассажира.

BMW обещает заменить дефектные подушки безопасности бесплатно.

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